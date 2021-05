Ewa Farna opublikowała poruszające wideo o swoim ciele

- Wygląda jak dwa polskie TIR-y, ogromny sterowiec z ośmioma brodami, gruba świąteczna bańka mydlana, tłusta jak świnia - wylicza w krótkim filmiku pt. "Ciało" młoda wokalistka przejawy hejtu, z którym się mierzyła. Opisuje, że to medialna cyberprzemoc doprowadziła ją to do emocjonalnego jedzenia.

- Podświadomie zaczęłam nabierać warstwy, która miała przed atakiem z zewnątrz, chronić to kruche w środku - mówi.



Farna zdecydowała się także pokazać swoje rozstępy po ciąży. - Dziś doceniam swoje ciało. Nabrałam ogromnego podziwu dla niego poprzez ciążę, która też na nim zostawiła ślady. Jestem Ewa, a to jest moje ciało - mówi przy tym.





Wideo natychmiast zebrało dziesiątki tysięcy lajków i setki pozytywnych komentarzy, w tym wiele od celebrytów, również od znanych gwiazd fitnessu. "Brawo Ewa" - napisała Ewa Chodakowska, "Pięknie #ukochojsie" - dodał Qczaj.



"Tak, nabieramy warstw gdy to kruche w środku nie jest bezpieczne. To taki kokon, bezpieczna kołdrą otulającą i chroniąca. Mechanizm nieświadomy zazwyczaj. To tak ważne w dobie "matematycznego" podejścia do tycia" - skomentowała z kolei Małgorzata Zięba, psychodietetyczka (@sprawydużejwagi).



