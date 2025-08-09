Najlepsza sałatka na imprezę? Ta bije wszystkie inne na głowę
Prosta w wykonaniu, a jednocześnie niezwykle smaczna sałatka klasztorna to kulinarne odkrycie idealne na różne okazje. Zestaw składników sprawia, że potrawa jest nie tylko sycąca, ale też bajecznie prosta do zrobienia. To doskonały wybór na grilla, rodzinny obiad czy kolację, goście nie będą mogli się oderwać!
Wyjątkowy smak, proste składniki
Proste, dostępne i tanie składniki, wyjątkowe połączenie smaków, sytość i chęć na więcej i więcej - tak można opisać sałatkę klasztorną. Jej nazwa pochodzi od tego, czym kierowały się klasztorne kuchnie - najważniejsze to korzystanie ze składników dostępnych "pod ręką", dużo warzyw i pyszny smak, a przy tym oszczędność. Tę sałatkę stawiam na stole podczas rodzinnych spotkań, a w lecie jest obowiązkowa podczas grilla. Goście ją uwielbiają, proszą o dokładki i przepis, bo choć wydaje się być prosta, a składniki znane są wszystkim, jest w tym połączeniu coś, co nie pozwala się oderwać od talerza. Sałatka klasztorna zasmakuje wszystkim - małym i dużym, a ty nie będziesz w stanie opędzić się od komplementów. Sałatka łączy w sobie warzywa i wędlinę, które połączone są pysznym i prostym sosem gwarantującym zwartość i dobrą konsystencję potrawy. Moi znajomi najbardziej lubią nałożyć ją na talerz obok upieczonej na grillu kiełbaski i zagryzać świeżym chlebkiem, zaś moi rodzice jedzą porcję sałatki jako kolację, bo jest sycąca i gwarantuje długotrwałe poczucie najedzenia. Zachowaj ten przepis, bo na pewno będziesz go powtarzać.
Sałatka klasztorna - przepis
Składniki
- 200 g szynki, którą lubimy,
- puszka groszku zielonego,
- 1 mały por,
- 2 średnie ziemniaki,
- 2 łyżki majonezu,
- 1-2 łyżki śmietany,
- 2-3 jajka,
- 2 ogórki kiszone,
- sól i pieprz do smaku,
- natka pietruszki
Przygotowanie:
- Ziemniaki i jaja gotujemy i studzimy.
- Wszystkie składniki kroimy w kostkę i wrzucamy do większej miski.
- Dodajemy odcedzony groszek z puszki.
- Majonez mieszamy ze śmietaną, dodajemy do miski z warzywami.
- Doprawiamy solą i pieprzem do smaku.
- Schładzamy sałatkę w lodówce minimum godzinę, najlepiej całą noc, aby smaki się "przegryzły".
- Przed podaniem warto posypać pietruszką lub koperkiem.
Jeśli będziemy chcieli, możemy zmodyfikować przepis, wzbogacając sałatkę o takie dodatki jak:
- ser żółty
- papryka konserwowa
- czerwona fasola z puszki
- obsmażona w przyprawach pierś z kurczaka
- ostre przyprawy i sok z cytryny
Do bazy z ziemniaków, jaja, ogórka i groszku będą pasować różne dodatki, warto poeksperymentować i odnaleźć swój ulubiony wariant, lub trzymać się podstawowego przepisu w zależności co przypadnie nam do gustu najbardziej.
Smacznego!