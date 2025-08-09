Proste, dostępne i tanie składniki, wyjątkowe połączenie smaków, sytość i chęć na więcej i więcej - tak można opisać sałatkę klasztorną. Jej nazwa pochodzi od tego, czym kierowały się klasztorne kuchnie - najważniejsze to korzystanie ze składników dostępnych "pod ręką", dużo warzyw i pyszny smak, a przy tym oszczędność. Tę sałatkę stawiam na stole podczas rodzinnych spotkań, a w lecie jest obowiązkowa podczas grilla. Goście ją uwielbiają, proszą o dokładki i przepis, bo choć wydaje się być prosta, a składniki znane są wszystkim, jest w tym połączeniu coś, co nie pozwala się oderwać od talerza. Sałatka klasztorna zasmakuje wszystkim - małym i dużym, a ty nie będziesz w stanie opędzić się od komplementów. Sałatka łączy w sobie warzywa i wędlinę, które połączone są pysznym i prostym sosem gwarantującym zwartość i dobrą konsystencję potrawy. Moi znajomi najbardziej lubią nałożyć ją na talerz obok upieczonej na grillu kiełbaski i zagryzać świeżym chlebkiem, zaś moi rodzice jedzą porcję sałatki jako kolację, bo jest sycąca i gwarantuje długotrwałe poczucie najedzenia. Zachowaj ten przepis, bo na pewno będziesz go powtarzać.