Czym są Perseidy?

Perseidy to najbardziej znane roje meteorów, które są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia. Ich źródłem jest kometa, która przemieszczając się, zostawia po sobie pył. Co roku o zbliżonej porze Ziemia przecina ten pyłowy ślad, a jej drobiny wpadają w atmosferę. Kiedy się spalają, na niebie można zaobserwować charakterystyczne jasne smugi. W Polsce Perseidy bywają też nazywane "łzami św. Wawrzyńca", bo pojawiają się najczęściej w okolicach 10 sierpnia, w dniu imienin tego świętego.

Gdzie i o której najlepiej podziwiać "spadające gwiazdy"?

Maksimum aktywności meteorów jest przewidziane na noc z 12 na 13 sierpnia. Klasycznie najlepszym czasem do podziwiania kosmicznego spektaklu jest druga połowa nocy - najlepiej między 2:00 a 3:00. To w tym czasie będzie można dostrzec nawet 100 meteorów na godzinę.

Najlepsza widoczność do podziwiania roju Perseid jest w słabo oświetlonych miejscach - z dala od miast i latarni ulicznych. Najlepsze są pozbawione sztucznego światła przestrzenie - polany czy wzgórza. Im większą część nieba można zobaczyć, tym lepiej. Najwygodniej rozłożyć się na leżaku lub kocu - już po kilkunastu minutach wzrok powinien się przyzwyczaić do ciemności (nie wolno patrzeć w ekran telefonu). Do obserwacji nie potrzeba teleskopu lub lornetki. Noc Perseidów to idealna okazja na romantyczną i nieszablonową randkę.

Rój Perseidów najlepiej podziwiać z daleka od miast i ulicznych świateł. Spektakl spadających gwiazd będzie zachwycający 123RF/PICSEL

Co może utrudnić podziwianie Perseidów?

W tym roku podziwianie roju Perseid może zostać utrudnione przez światło Księżyca, którego pełnia przypada na kilka dni wcześniej. Mimo to spektakl spadających gwiazd powinien być dobrze widoczny, zwłaszcza jeśli na obserwację nieba wybierzemy czas, gdy Księżyc jest nisko nad horyzontem. Większym problemem może być zachmurzenie, choć prognozy pogody są obecnie optymistyczne dla większości rejonów Polski.

Co zabiera nam chmury? INTERIA.PL