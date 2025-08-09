12 sierpnia spójrz w niebo. Wydarzy się coś niezwykłego

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Przed nami najpiękniejsza noc w roku - z 12 na 13 sierpnia można podziwiać największe roje spadających gwiazd, czyli Perseidów. To jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych trwa już od końca lipca i jest widoczne niemal do końca sierpnia, ale szczyt aktywności meteorów przypada właśnie na tę jedną noc. Szacuje się, że podczas niezwykłego nocnego spektaklu można zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Sprawdź, gdzie i o której najlepiej oglądać roje Perseidów.

Perseidy nazywa się też czasem "łzami Świętego Wawrzyńca"
Perseidy nazywa się też czasem "łzami Świętego Wawrzyńca"Picsel123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czym są Perseidy?
  2. Gdzie i o której najlepiej podziwiać "spadające gwiazdy"?
  3. Co może utrudnić podziwianie Perseidów?

Czym są Perseidy?

Perseidy to najbardziej znane roje meteorów, które są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia. Ich źródłem jest kometa, która przemieszczając się, zostawia po sobie pył. Co roku o zbliżonej porze Ziemia przecina ten pyłowy ślad, a jej drobiny wpadają w atmosferę. Kiedy się spalają, na niebie można zaobserwować charakterystyczne jasne smugi. W Polsce Perseidy bywają też nazywane "łzami św. Wawrzyńca", bo pojawiają się najczęściej w okolicach 10 sierpnia, w dniu imienin tego świętego.

Zobacz również:

Gwiazdy są po ich stronie. Dla tych znaków zodiaku sierpień będzie przełomowy
Astrologia

Trzy znaki na liście zwycięzców. Zmiany, które w sierpniu mogą zaskoczyć ich samych

Wróżka Aira

Gdzie i o której najlepiej podziwiać "spadające gwiazdy"?

Maksimum aktywności meteorów jest przewidziane na noc z 12 na 13 sierpnia. Klasycznie najlepszym czasem do podziwiania kosmicznego spektaklu jest druga połowa nocy - najlepiej między 2:00 a 3:00. To w tym czasie będzie można dostrzec nawet 100 meteorów na godzinę.

Najlepsza widoczność do podziwiania roju Perseid jest w słabo oświetlonych miejscach - z dala od miast i latarni ulicznych. Najlepsze są pozbawione sztucznego światła przestrzenie - polany czy wzgórza. Im większą część nieba można zobaczyć, tym lepiej. Najwygodniej rozłożyć się na leżaku lub kocu - już po kilkunastu minutach wzrok powinien się przyzwyczaić do ciemności (nie wolno patrzeć w ekran telefonu). Do obserwacji nie potrzeba teleskopu lub lornetki. Noc Perseidów to idealna okazja na romantyczną i nieszablonową randkę.

Osoba siedząca na drewnianym fotelu obserwuje nocne niebo pełne gwiazd, wokół panuje spokój, w tle widoczne są słabo oświetlone zabudowania i ciemny krajobraz
Rój Perseidów najlepiej podziwiać z daleka od miast i ulicznych świateł. Spektakl spadających gwiazd będzie zachwycający123RF/PICSEL

Co może utrudnić podziwianie Perseidów?

W tym roku podziwianie roju Perseid może zostać utrudnione przez światło Księżyca, którego pełnia przypada na kilka dni wcześniej. Mimo to spektakl spadających gwiazd powinien być dobrze widoczny, zwłaszcza jeśli na obserwację nieba wybierzemy czas, gdy Księżyc jest nisko nad horyzontem. Większym problemem może być zachmurzenie, choć prognozy pogody są obecnie optymistyczne dla większości rejonów Polski.

Zobacz również:

Nawłoć pospolita: Właściwości i zastosowanie
Porady

W sierpniu zbierz kwiaty złotnika i przygotuj syrop. Tak zadziała na organizm

Natalia Jabłońska
Co zabiera nam chmury?INTERIA.PL

Najnowsze