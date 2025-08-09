Prosty patent na szkodniki. W roli głównej czosnek i goździki
Zarówno czosnek jak i goździki znane są ze swoich antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych właściwości i wzmacniają siły obronne organizmu. Nie wszyscy wiedzą jednak, że mają jeszcze jedną zaletę - razem skutecznie odstraszają domowe szkodniki!
Czosnek i goździki: Właściwości
Czosnek znany jest od wieków ze swoich prozdrowotnych właściwości - nazywany często naturalnym antybiotykiem, ma silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a zawarte w nim substancje wzmacniają siły obronne organizmu.
W czosnku znajduje się ponad sto aktywnych substancji takich jak m.in.:
- mangan,
- wapń,
- fosfor,
- cynk,
- potas,
- selen,
- witaminę A,
- witaminy z grupy B,
- witaminę C,
- witaminę D,
- flawonoidy,
- związki siarkowe,
- allicyna, czyli organiczny związek siarki.
Czosnek ma silne działanie przeciwwirusowe, korzystnie wpływa na drogi oddechowe, obniża poziomu cholesterolu i ciśnienie krwi oraz działa przeciwskurczowo.
Goździki nie są może tak popularnym naturalnym lekiem jak czosnek, ale one także posiadają liczne właściwości lecznicze.
Goździki, dzięki zawartości eugenolu, działają antyseptycznie, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Łagodzą bóle głowy, zębów oraz gardła i są pomocne w walce z infekcjami jamy ustnej, grzybicą i kandydozą. Goździki wspierają również układ trawienny, regulują poziom cukru we krwi i działają przeciwutleniająco.
Czosnek i goździki: Duet do walki ze szkodnikami
Jak się okazuje, zarówno czosnek jak i goździki możemy zastosować w celu wypędzenia z domu natrętnych szkodników. W duecie są one jeszcze bardziej skuteczne!
Aby odstraszyć szkodniki, owady i gryzonie, wystarczy obrać kilka ząbków czosnku i wbić w nie goździki. Tak przygotowane pułapki należ umieścić w miejscach, w których pojawiają się ci nieproszeni goście.
Szkodniki, szczególnie gryzonie nie znoszą zapachu czosnku, a goździki tylko "podkręcają" ten mocny aromat.