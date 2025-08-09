Czosnek i goździki: Właściwości

Czosnek znany jest od wieków ze swoich prozdrowotnych właściwości - nazywany często naturalnym antybiotykiem, ma silne działanie antybakteryjne i przeciwgrzybicze, a zawarte w nim substancje wzmacniają siły obronne organizmu.

W czosnku znajduje się ponad sto aktywnych substancji takich jak m.in.:

mangan,

wapń,

fosfor,

cynk,

potas,

selen,

witaminę A,

witaminy z grupy B,

witaminę C,

witaminę D,

flawonoidy,

związki siarkowe,

allicyna, czyli organiczny związek siarki.

Czosnek ma silne działanie przeciwwirusowe, korzystnie wpływa na drogi oddechowe, obniża poziomu cholesterolu i ciśnienie krwi oraz działa przeciwskurczowo.

Goździki nie są może tak popularnym naturalnym lekiem jak czosnek, ale one także posiadają liczne właściwości lecznicze.

Goździki, dzięki zawartości eugenolu, działają antyseptycznie, przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Łagodzą bóle głowy, zębów oraz gardła i są pomocne w walce z infekcjami jamy ustnej, grzybicą i kandydozą. Goździki wspierają również układ trawienny, regulują poziom cukru we krwi i działają przeciwutleniająco.

Czosnek i goździki: Duet do walki ze szkodnikami

Jak się okazuje, zarówno czosnek jak i goździki możemy zastosować w celu wypędzenia z domu natrętnych szkodników. W duecie są one jeszcze bardziej skuteczne!

Aby odstraszyć szkodniki, owady i gryzonie, wystarczy obrać kilka ząbków czosnku i wbić w nie goździki. Tak przygotowane pułapki należ umieścić w miejscach, w których pojawiają się ci nieproszeni goście.

Szkodniki, szczególnie gryzonie nie znoszą zapachu czosnku, a goździki tylko "podkręcają" ten mocny aromat.

Paula Niemczynowicz: Do macierzyństwa stajemy bez kompetencji INTERIA.PL