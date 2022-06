- Setki razy pytaliście mnie, kiedy napisze książkę . Oto jest!!! Ruszyła przedsprzedaż w Empik.com mojej powieści sensacyjnej GRA W LUDZI , inspirowanej prawdziwą historią. Całe życie przyglądam się światu wielkich pieniędzy, wielkich marzeń młodych kobiet o luksusie i sławie...po drugiej stronie świat mężczyzn i nie tylko...spragnionych wielkich podniet i ekstremalnej zabawy...w ludzi. Mój zawód i wędrówka po światowych salonach, dały mi obraz rzeczywisty ile i jak trzeba często zapłacić za swoje marzenia, naiwność młodości a czasem fatalnie ulokowaną miłość . Jak bardzo człowiek potrafi zabawić się drugim człowiekiem i do czego mogą posłużyć wielkie pieniądze . Ta sensacyjna powieść przeprowadzi Was przez świat zamknięty dla przeciętnego człowieka , oddzielony ochroną i brakiem wystarczających pieniędzy lub...urody by w nim zagrać . Świat zepsuty do granic możliwości ale i bardzo wyrafinowany w swoim wizerunku zewnętrznym. Świat, którego często zazdrościmy widząc czerwone Ferrari, zakupy w butikach światowych marek, czy imprezy na jachtach. Świat, w którym uśmiechnięta kobieta w skąpym bikini pręży się przed aparatem i wrzuca na Instagram bajkowe zdjęcia . Co jest w środku ? Przeczytajcie ....gwarantuje przyspieszony oddech, bezdech i całe mnóstwo emocji oraz niezły przewodnik po życiu