Ewa Szabatin została tancerką, gdy miała zaledwie 10 lat. Ma na koncie wielokrotne mistrzostwo Polski w tańcach latynoamerykańskich, standardowych oraz kombinacji 10 tańców, jest także mistrzynią Czech, dwukrotną finalistką Mistrzostw Świata oraz wicemistrzynią Pucharu Świata. Reprezentuje najwyższą, międzynarodową klasę taneczną „S” w tańcach latynoamerykańskich oraz standardowych.

Joanna Opozda świętuje roczek synka! Dodała z tej okazji uroczy filmik Największą popularność przyniósł Ewie Szabatin program "Taniec z gwiazdami", w którym występowała w 2006 oraz 2007 roku u boku takich gwiazd jak Przemysław Sadowski, Rafał Olbrychski czy Mateusz Damięcki. Później przez wiele lat zajmowała się modą, ale ostatecznie skupiła się na samorozwoju, do którego zachęca dziś wszystkie swoje fanki.

Ewa Szabatin skończyła 44 lata i, choć zawsze mogła się pochwalić świetnym wyglądem i perfekcyjną sylwetką, dziś dosłownie zachwyca formą. Tancerka przeszła jakiś czas temu ogromną metamorfozę - schudła, zapuściła piękne, długie włosy, zmieniła dietę i styl życia. Teraz postanowiła przypomnieć o niej fankom i zmotywować je do zmian!

Ewa Szabatin przypomniała swoją ogromną metamorfozę. Pokazała archiwalne zdjęcia!

Ewa Szabatin wrzuciła na Instagrama post, w którym przypomniała fankom swoją ogromną metamorfozę:

Zdjęcia, które widzisz są sprzed 15 lat. Pokazuję Ci ponownie, że zmiana jest możliwa nawet po 40 - stce! Motywuję Cię do zmiany nawyków każdego dnia i przypominam Ci, że Twoje zdrowie, ciało, skóra może odzyskać ŻYCIE I BLASK! Możesz odzyskać energię i chęć do życia. Co musisz zrobić?

W dalszej części posta Szabatin podzieliła się swoimi sposobami na zgrabną sylwetkę i świetne samopoczucie:

- "Zacznij się ruszać. Ruch to podstawa zdrowego życie i pięknej sylwetki. Odstaw przetworzone jedzenie. Przestań jeść cukier (tylko okazjonalnie). Pij wodę zamiast soków z kartonu i napojów gazowanych. Wysypiaj się. Chodź wcześniej spać. Pamiętaj o rytmie dobowym. Spędzaj czas w naturze. Wychodź z domu, spaceruj. Medytuj. Tylko w ciszy usłyszysz siebie i dasz odpocząć swojej głowie. Bierz zimne prysznice. Poprawisz odporność i wygląd skóry! Rozciągaj się, popraw mobilność. Ćwicz oddech. Oddychaj powoli. Oddychaj do przepony. Praktykuj wdzięczność. Codziennie dziękuj za to co masz. Jedz prawdziwe jedzenie. Jajka, warzywa, owoce, kasze, bataty, orzechy, mięso i ryby jeśli jesz itp. Nie kupuj gotowych dań w marketach. Unikaj konserwantów. Suplementuj się. Zrób badania i zobacz czego Ci brakuje. Regeneruj się. Idź na masaż, do spa. Weź ciepłą kąpiel. Zrób domowe spa. Dbaj o nawilżenie skóry. Jak chcesz skorzystaj z zabiegów medycyny estetycznej, ale niekoniecznie. Nawilżaj od środka pijąc wodę, używaj odpowiednich kosmetyków. Myśl pozytywnie. Twoje myśli mają wpływ na Twoje życie, ale też na Twoje zdrowie! Co o czy myślisz tym jesteś. Unikaj toksycznych ludzi, odcinaj się od nich. Toksyczny człowiek zabierze Ci zdrowie".

Zdjęcia, które załączyła tancerka są żywym dowodem na to, że w każdym wieku można przejść ogromną metamorfozę i poczuć się lepiej w swoim ciele.



