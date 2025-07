Robimy to najczęściej dwa, czasem trzy razy dziennie. Często ta czynność jest mechaniczna i nie zastanawiamy się nad nią zbyt długo. Chodzi o mycie twarzy.

Najczęściej myjemy twarz w umywalce, ale niekiedy zdarza się nam zrobić to także pod prysznicem. To zdecydowanie szybszy sposób, ale czy właściwy?

Gorąca woda przede wszystkim narusza naturalną barierę hydrolipidową skóry. To także prosta droga do przesuszenia, podrażnienia i zaczerwienienia.

Jeżeli borykamy się ze stanami zapalnymi skóry lub z trądzikiem, to taka gorąca woda może nasilić ten niekorzystny stan.

Mycie twarzy w gorącej wodzie prowadzi też do nadprodukcji sebum u osób z cerą tłustą.

Ponadto wiele osób myjąc twarz pod prysznicem, robi to zbyt intensywnie, niedokładnie spłukuje kosmetyki lub używa produktów do ciała, które nie są dostosowane do wrażliwej skóry twarzy.