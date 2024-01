Spis treści: 01 Wachowicz promienieje na nowym zdjęciu. Ujawniła powód

Ewa Wachowicz to znana i ceniona w Polsce restauratorka i jurorka programów telewizyjnych. Gwiazda prowadzi również swoją restaurację przy krakowskich Plantach. Na przestrzeni lat zaskarbiła sobie sympatię widzów i amatorów gotowania. Wachowicz niezbyt często odsłania kulisy swojego życia prywatnego, stara się jednak pozostawać w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją 221 tys. osób, najczęściej chwali się swoimi kulinarnymi propozycjami, wspomina o zawodowych projektach, a od czasu do czasu prezentuje inspirujące stylizacje.

Wachowicz promienieje na nowym zdjęciu. Ujawniła powód

Tym razem Wachowicz opublikowała zdjęcie, które jasno wskazuje, że gwiazda na jakiś czas "ucieka" z Polski. W tym celu postanowiła zapozować na tle samolotu. Na najnowszej fotografii Wachowicz wręcz promienieje - w końcu perspektywa wolnego czasu zawsze napawa optymizmem. Gwiazda na podróż wybrała zapewne odpowiednią stylizację. W oczy rzuca się przede wszystkim wzorzysta apaszka.

- No to fru - Wachowicz napisała krótko na Instagramie. Te słowa wystarczyły, by ruszyła lawina spekulacji, w jakim miejscu świata słynna restauratorka postanowiła spędzić urlop.

"Kierunek Dubaj, patrząc na samolot. Pięknych wrażeń pani Ewo" - napisała jedna z internautek. Wachowicz nie pozostawiła komentarza bez odpowiedzi i napisała tajemniczo: "To tylko przesiadka".

Kolejna z internautek postanowiła więc zapytać wprost, gdzie wybiera się Wachowicz. Gwiazda w odpowiedzi zdradziła, że leci do Kambodży.

Fani życzyli gwieździe udanego wypoczynku i dopytywali też, kiedy ruszy nowy sezon jej programu kulinarnego "Ewa gotuje".

Ewa Wachowicz: kariera, życie prywatne

Ewa Wachowicz od początku kariery cieszy się niesłabnącą sympatią Polek i Polaków. Zrobiło się o niej głośno, gdy w 1992 roku jako 22-letnia modelka zdobyła tytuł Miss Polonia. Tytuł okazał się nie tylko przepustką do świata modelingu, ale również do wyborów Miss World, w których zajęła trzecie miejsce.

Wachowicz jest autorką kilku książek kulinarnych, była jurorką w programie "Top Chef". Obecnie prowadzi na antenie Polsatu swój autorski program "Ewa gotuje". Wachowicz stara się chronić swoje życie prywatne od blasku fleszy. Czasami zdarza się jej zrobić drobny wyjątek.

Niedawno postanowiła poinformować swoich fanów o ślubie ze Sławomirem Kowalewskim. Para pobrała się w kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej w Krakowie.

Gwiazda jest też szczęśliwą mamą - jej córka jest owocem związku z Przemysławem Osuchowskim. Jej córka niechętnie pokazuje się publicznie. Wachowicz w rozmowie z "Show" przyznała niegdyś:

- Aleksandra jest samodzielną jednostką z silnym charakterem. Staram się nie ingerować w jej życie - ma prawo do własnego. Bo umówmy się - czy gdyby prowadziła życie przy mnie, czy to byłoby jej życie? Nie wiem - przyznała Wachowicz.

Zdjęcie Ewa Wachowicz to znana polska restauratorka. Na antenie Polsatu prowadzi swój program "Ewa gotuje" / MWMedia

