Ewa Wachowicz zdradziła sekret świetnej figury. Stawia na magiczny napój

Ewa Wachowicz, Miss Polonia, dziennikarka, prezenterka i znawczyni kulinariów zdradziła, co robi, by zachować perfekcyjną figurę i świetną formę. 52-latka stawia na zdrową dietę i regularny ruch, ale sekretem jej idealnej sylwetki jest pewien magiczny napój. Jak go przygotować?

Zdjęcie Ewa Wachowicz może się pochwalić perfekcyjną sylwetką / VIPHOTO/East News / East News