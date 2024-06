Wachowicz chętnie dzieli się z fanami tym, co aktualnie porabia. Na Instagramie obserwuje ją 229 tys. osób. Gwiazda chętnie publikuje zdjęcia dokumentujące jej podróże, prezentuje przepisy na potrawy czy desery, a czasami lubi pokazać, jak wyglądają nagrania do jej programu emitowanego na antenie Polsatu. Wachowicz lubi też inspirować swoimi stylizacjami - ostatnio zrobiła furorę w czerwonej sukience o długości maxi. To jeden z najmodniejszych fasonów na lato 2024.

- Zawsze wracałam do domu, do Klęczan. Przyjeżdżałam leczyć rany i wypłakać moje kryzysy, chwalić się sukcesami albo żeby posmakować pysznego sernika mamy i pogadać z tatą o polityce czy bolącym biodrze. Wracałam też po to, by ogrzać się w trosce i w dumie, z jaką rodzice patrzyli na mnie - napisała Wachowicz w autobiograficznej książce.