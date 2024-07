Ewa Wachowicz nigdy nie kryła, że lubi dobrą kuchnię, chętnie eksperymentuje i próbuje egzotycznych smaków. Mimo to, wciąż zachwyca idealną sylwetką, a młodego wyglądu i energii mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka. Jaki jest jej sekret?

Ewa Wachowicz przyznała w rozmowie z "Onet Plejada", że ma swój sposób na młody wygląd i dobre samopoczucie. Gwiazda podkreśliła, że najważniejsze to po prostu lubić siebie. Gdy kobieta patrzy na siebie przychylnym okiem, to łatwiej jej dbać o siebie i swoje zdrowie, a to jest dla Wachowicz najważniejsze.