Filip Chajzer podczas pandemii... szuka tłumów

- To jest totalny szok - mówi prezenter "Dzień dobry TVN", który w środowe popołudnie wybrał się na wycieczkę rowerową do Lasu Kabackiego. I natknął się tam na rzesze warszawiaków.

Zdjęcie Filip Chajzer znów zachował się nieodpowiedzialnie? /Artur Zawadzki /Reporter

W środowe południe prezenter zamieścił na Instagramie nagranie, na którym widać, że ulice Warszawy są kompletnie opustoszałe.



Ale gdy dwie godziny później postanowił przejechać się rowerem po Lesie Kabackim, spotkało go ogromne zaskoczenie. To, co zobaczył, sfilmował i zamieścił na Instagramie.



- Wyjechałem z centrum, wjechałem do Lasu Kabackiego. Jest odpowiedź na pytanie, gdzie podziali się ludzie. Ludzie przyszli do lasu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mówi się tłok jak na Marszałkowskiej, ale to totalna bzdura akurat w tym momencie. Powinno się mówić tłok jak w Lesie Kabackim. Ognisko jedno, drugie, trzecie, wycieczki rowerowe, o wow. Szczerze, spodziewałem się, że tu będzie totalnie pusto. To jest totalny szok - mówił Chajzer, nie przerywając jazdy na rowerze.