A co z panem, który wzbudził największe emocje, najpierw wiążąc się z Anną, by później "wymienić" ją na Alicję? Czy ta relacja ma szanse na przetrwanie? Alicja wydaje się odpowiednia dla Sławomira. Odpowiednia, ale czy idealna? Tutaj zdanie odrębne wyrazi syn Sławka, Kuba. Czy ojciec posłucha syna?

Katarzyna Cichopek (która z wykształcenia jest psychologiem) rozmawia, słucha, pyta, koi cierpienie, ale także musztruje, kiedy trzeba - wszystko po to, by każdy znalazł swoje szczęście.

- Uczestnicy programu "Moja mama i twój tata" to osoby po czterdziestce, dojrzali ludzie prowadzący różne style życia. Każdy z nich był wcześniej w związku, czy to małżeńskim, czy partnerskim, który nie zakończył się dobrze. Są to ludzie często poranieni, ale w których cały czas tli się nadzieja na szczęście. Przyszli do programu zawalczyć o prawdziwą miłość. Pomogą im w tym ich dorosłe dzieci, którym bardzo zależy na szczęściu rodziców. I to właśnie jest niezwykłe w programie: widzowie będą obserwowali jak dzieci maczają w tym swoje paluszki, aby ta mama z tym tatą poszli na randkę.