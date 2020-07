Franek z "Wyspy miłości" pochwalił się fotką z planu

Franek Rumak to jeden z najpopularniejszych bohaterów programu "Wyspa miłości". W programie wielokrotnie popisywał się swoją sprawnością fizyczną i mocno zbudowaną sylwetką. Teraz poszedł o krok dalej!

Franek dołączył do ekipy "Wyspy miłości" stosunkowo późno. By wziąć udział w programie, postawił wszystko na jedną kartę - rzucił pracę ratownika w słonecznej Kalifornii i przeprowadził się do Warszawy. Na wyspie stworzył parę z piękną Mariettą, która zauroczyła się nim od pierwszego wejrzenia. Razem doszli do finału, jednak na ostatniej prostej, pokonała ich inna para - Sylwia i Mikołaj. Franek i Marietta zamieszkali razem, niestety nie udało im się wytrwać w tej relacji i rozstali się już kilka tygodni po zakończeniu programu.

Dziś Franek znów jest szczęśliwy - stworzył udany związek ze stewardessą i trenerką fitness - Paulą Peszko. Dziewczyna jest również znana z obnażania marketingowych sztuczek, stosowanych przez wiele popularnych firm, a reklamowanych przez celebrytów, również tych, którzy rozpoczęli swoją karierę w programie "Wyspa miłości". Franek również stara się odciąć od telewizyjnej przygody i skupia się na pracy trenera i doradcy żywieniowego.



Ambitny sportowiec postanowił podjąć się kolejnego wyzwania i pochwalił się właśnie fotką z nagrania popularnego programu "Ninja Warrior", w którym uczestniczy mierzą się z legendarnym i wyjątkowo trudnym do pokonania torem przeszkód. Najnowszą edycję programu poprowadzi znana z "Wyspy miłości", Karolina Gilon, która zastąpiła aktorkę i prezenterkę Aleksandrę Szwed. Czy to ona namówiła Franka do wzięcia udziału w programie? Może dowiemy się tego już tej jesieni!