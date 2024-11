Gabriela Anna Kownacka, z domu Kwasz urodziła się 25 maja 1952 roku we Wrocławiu jako córka Ottokara Kwasza i Izabelli z domu Tumidajskiej. W 1971 roku ukończyła III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu i zdała maturę. W tym samym roku dostała się na wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie i już na pierwszym roku studiów zagrała Zosię w "Weselu" Andrzeja Wajdy.

W 1975 roku Kownacka obroniła dyplom PWST i zaczęła pracę w Teatrze Kwadrat w Warszawie, gdzie zadebiutowała tytułową rolą w sztuce "Pepsie" Pierrette Bruno, w reżyserii twórcy i dyrektora tego teatru - Edwarda Dziewońskiego. Aktorka zaczęła pojawiać się także w Teatrze Telewizji, gdzie zachwyciła m.in. w sztuce "Po upadku" Arthura Milera (pisarza i męża Marilyn Monroe). Kownacka wcieliła się w rolę Maggie, wzorowanej na samej Monroe. Sztuka odwołuje się bowiem do przeżyć Arthura Millera i jego związku z gwiazdą. Kownacka zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie - była nie tylko aktorskim odkryciem i wielkim talentem, szybko ochrzczono ją też jedną z najpiękniejszych Polek. Andrzej Łapicki, reżyser spektaklu i odtwórca głównej roli przyznał, że miała w sobie coś z Marilyn i dlatego wybrał ją z wielu kandydatek. Za tę rolę dostała zresztą w 1977 roku prestiżową nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego.

Gabriela Kownacka z dnia na dzień stała się gwiazdą. Właściwie o to nie zabiegała, ale grając kobiety, dla których mężczyźni tracą głowę, była skazana na sukces. Aktorka pojawiła się w takich filmowych hitach jak " Bo oszalałem dla niej" Sylwestra Chęcińskiego, "Nadzór" Wiesława Saniewskiego, "Pismak" Wojciecha Jerzego Hasa czy "Kronika wypadków miłosnych" Andrzeja Wajdy.

W latach 1975-1978 Kownacka występowała w stołecznym "Kwadracie". W 1978 roku otrzymała od Erwina Axera propozycję angażu do Teatru Współczesnego w Warszawie, a w 1983 roku Jerzy Grzegorzewski zaprosił ją do Teatru Studio. Występowała w nim do 1999 roku. W latach 1999 - 2009 była stałą aktorką sceny narodowej.