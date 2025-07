O tyle wzrośnie płaca minimalna? Związkowcy biją na alarm

Od stycznia br. płaca minimalna w Polsce wynosi 4666 zł brutto, co po odliczeniu składek i podatków daje kwotę ok. 3500 zł "na rękę". Za kilka miesięcy, na początku przyszłego roku, najniższe wynagrodzenie ma się zwiększyć do 4806 zł, co stanowiłoby wzrost o 140 zł.