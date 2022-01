Georgia Steel zachwyca fanów w Meksyku

Georgia Steel to piękna 23-latka pochodząca z Thirsk w Wielkiej Brytanii. Dzięki udziałowi w show, w którym szukała miłości, zamiast głębokiego uczucia zyskała sławę.

Chociaż nie znalazła chłopaka i nie wygrała programu, to dziś cieszy się luksusowym życiem.

Obecnie spędza błogie wakacje w Meksyku, a dokładniej w Cancun.



To okazja do pochwalenia się zdjęciami z piaszczystej plaży, gdzie wdziera się lazurowa woda, a palmy dają przyjemny cień, gdzie można schować się przed palącym słońcem.

Jednak to nie te widoku zachwyciły fanów Georgii, a ona sama. Gwiazda opublikowała zdjęcia, do których pozuje w pięknych strojach kąpielowych.



Podkreśliły one nienaganną sylwetkę Steel, która pracuje nad nią w pocie czoła. Fani nie mogli oderwać wzroku od zdjęć, zwłaszcza od tego, gdzie widać Steel stojącą tyłem do obiektywu.





