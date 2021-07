Glinka padła ofiarą ageizmu! Dowody przestawiła na Instagramie

Budowa ciągnie się w nieskończoność

W kolejnych wpisach aktorka opisywała swoje zaangażowanie w projekt. Ku uciesze fanów zdradziła, jak będzie prezentowała się posiadłość. Zaznaczyła, że w przeciwieństwie do niektórych osób nie pragnie domu na pokaz - drogiego i luksusowego. Zależy jej głównie na rodzinnej atmosferze. Glinka chcę mieć: "kominek i prawdziwe ognisko, wygodną kuchnię z wyspą, żebyśmy mogli wspólnie gotować i spędzać razem czas".

Instagram Post

Chociaż budową domu aktorki zajmuje się wynajęta ekipa, nie zawsze wszystko idzie tak, jak powinno. Nieprzewidziane sytuacje burzą spokój Kasi Glinki i powodują, że zaczyna się stresować. Gwiazda "Barw Szczęścia" zaznaczyła pod postem na Instagramie, że remonty uczą cierpliwości i pokory.

A może to starość?

Okazało się jednak, że obszerna relacja z budowy domu, nie spodobała się wszystkim internautą. Aktorka padała ofiarą hejtu, a dowody przedstawiła na Instagramie. Jeden z obserwatorów zarzucił jej, że nerwowość Glinki może wynika z tego, że celebrytka się starzeje. To zdenerwowało aktorkę.

Załączam wpis jednego Pana, który postanowił mi delikatnie zasugerować, że być może moje zachowania/ reakcje/ sposób bycia - mają związek z moim wiekiem. Tak sobie pomyślałam, że to nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać - ta ogromna potrzeba, która jest w ludziach do wprowadzenia kogoś w zakłopotanie, sprawianie mu przykrości, dbanie o to, żeby nie miał zbyt dobrego samopoczucia na swój temat! (...) Skąd w nas taka wielka frustracja?

W dalszej części wpisu aktorka zaznaczyła, że nie wstydzi się swojego wieku. Wręcz przeciwnie doświadczenia, które zdobyła przez ostatnie lata, bardzo ją umocniły. 44-letnia aktorka zaznaczyła, że nie zamierza przejmować się złośliwymi komentarzami.

Z wiekiem wiem, że mam prawo myśleć i mówić to co czuję i to co uważam - oczywiście nie obrażając nikogo. Z wiekiem czuję, że nie żyję po to, żeby spełniać czyjeś oczekiwania. Zacznijmy się więcej do siebie uśmiechać, spróbujmy zrozumieć, że każdy ma prawo żyć i myśleć jak chce! To, co ja mogę z tym zrobić, to zaakceptować i nie przeszkadzać innym żyć tak, jak lubią. Dajmy sobie prawo do bycia różnymi, proszę

Fani wspierają aktorkę

Post wywołał lawinę komentarzy. Oddani fani wspierali aktorkę, zaznaczając, że trzymają kciuki to, by jak najszybciej zakończyła budowę domu. "Proszę się nie przejmować ludzkim gadaniem, komentarzami. Niektórzy czerpią z tego radość" - napisała internautka.

Instagram Post

