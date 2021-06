Grzegorz Mielec dał się poznać jako otwarty i obdarzony sporym poczuciem humoru mężczyzna. Szybko nawiązał dobre relacje z pozostałymi uczestnikami programu, plotkowano nawet o jego romansie z Karoliną, która zresztą nie kryła zainteresowania kolegą z Domu Wielkiego Brata.

Największą pasją Grzegorza były podróże, o których chętnie opowiadał w programie, a największą miłością babcia, z którą łączyła go bardzo silna więź. Jak się okazuje, dalekie wojaże to wciąż hobby Grzegorza, którym chętnie dzieli się z fanami na Instagramie.



Grzegorz na pierwszy rzut oka niewiele się zmienił. Wciąż ma ten sam zawadiacki uśmiech, bujną czuprynę i... wciąż jest w drodze. Uczestnik kultowego programu najwięcej czasu spędza w Brazylii, a jego hobby to fotografia i dobra kuchnia. Zobaczcie jego najnowsze fotki!



