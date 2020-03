Grzegorz Zawierucha chwali się popisowym daniem

Grzegorz Zawierucha jest zwycięzcą 8. edycji programu „MasterChef”, a prywatnie bratem aktora Rafała Zawieruchy.

Zawierucha nie ukrywa, że dla niego ogromnym sukcesem było samo zaproszenie do castingu. Cieszył się, że będzie mógł pokazać prawdziwemu szefowi kuchni swoje danie.



Przez cały program dzielnie wspierała go żona. Szybko zdobył też sympatię telewidzów.



Ostatnio kucharz-amator zdradził, jakie są jego dania popisowe.



- Owoce morze, może przegrzebki. Są one podane z puree z kalafiora, gotowane w mleku, podkręcone nutą cytrusową, a do tego jest chips z chorizo. To naprawdę wygląda i smakuje imponująco - powiedział.



