Letni hit obiadowy: ta sałatka znika szybciej, niż się robi
Upał, duchota, trzeba coś przygotować na obiad, a ty masz zero ochoty na stanie przy garach? Rozumiem cię całkowicie. Dlatego podrzucam przepis na prostą, sycącą i pyszną sałatkę makaronową z kiełbasą. To idealny pomysł na letni obiad - szybki, sycący i tak smaczny, że zniknie w mig.
Letni obiad bez stania przy garach? Ta sałatka makaronowa to złoto!
Lato ma swoje uroki - słońce, długie dni, plaża, soczyste arbuzy, ale potrafi też człowieka nieźle zmęczyć. Wysokie temperatury sprawiają, że na samą myśl o odpaleniu piekarnika albo staniu nad garnkami robi się słabo. A przecież coś zjeść trzeba. I to najlepiej coś, co doda energii, ale nie obciąży żołądka.
Tu z pomocą przychodzi absolutny klasyk: sałatka makaronowa, ale w letniej, odświeżonej wersji z kabanosami, koperkiem i chrupiącymi warzywami.
Idealnie sprawdzi się na obiad, ale też jako lunch do pracy, przekąska na pikniku czy kolacja z przyjaciółmi. Bonus? Smakuje równie dobrze na ciepło, jak i po schłodzeniu.
Przepis na sałatkę makaronową z kiełbasą
Nie musisz robić zakupów w pięciu różnych sklepach. Wszystko jest proste i latwo dostępne.
- 250 g makaronu, np. świderki, kokardki
- 150 g kabanosów lub suchej kiełbasy
- 1 czerwona papryka
- 2 pomidory malinowe
- 1 czerwona cebula
- garść oliwek
- 100 g kukurydzy z puszki
- pół pęczka świeżego koperku lub natki
- 3 łyżki jogurtu naturalnego
- 2 łyżki majonezu
- sól i pieprz do smaku
Jak to zrobić? Banalnie prosto:
- Makaron gotujesz zgodnie z instrukcją na opakowaniu - najlepiej al dente. Odcedzasz, przelewasz zimną wodą i odstawiasz do ostygnięcia.
- W międzyczasie paprykę, pomidory i cebulę myjesz, obierasz i kroisz w drobną kostkę. Kabanosy też kroisz - w cienkie plasterki.
- Do makaronu wrzucasz warzywa, kabanosy, odsączoną kukurydzę i oliwki.
- Dodajesz drobno posiekany koperek, sól, pieprz i wszystko delikatnie mieszasz.
- Na koniec - sos. W osobnej miseczce mieszasz majonez z jogurtem naturalnym. Całość dodajesz do sałatki i dokładnie mieszasz.
- Możesz od razu podawać albo schłodzić w lodówce - smakuje świetnie w każdej wersji.
Dlaczego to idealna sałatka na lato?
Bo łączy wszystko, czego chcemy od letniego obiadu. Jest lekka, ale sycąca. Ma chrupiące warzywa i wyrazisty smak kabanosów. Dzięki dodatkowi jogurtu sos nie jest ciężki. A makaron? No cóż - to comfort food o każdej porze roku.
Nie musisz tu nic gotować poza makaronem. Zero smażenia, zero pieczenia. Minimum wysiłku, maksimum efektu. I to się w lecie liczy.