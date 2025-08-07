Letni hit obiadowy: ta sałatka znika szybciej, niż się robi

Upał, duchota, trzeba coś przygotować na obiad, a ty masz zero ochoty na stanie przy garach? Rozumiem cię całkowicie. Dlatego podrzucam przepis na prostą, sycącą i pyszną sałatkę makaronową z kiełbasą. To idealny pomysł na letni obiad - szybki, sycący i tak smaczny, że zniknie w mig.

Sałatka makaronowa z kiełbasą to doskonały pomysł na letni obiad
Sałatka makaronowa z kiełbasą to doskonały pomysł na letni obiad

Letni obiad bez stania przy garach? Ta sałatka makaronowa to złoto!

Lato ma swoje uroki - słońce, długie dni, plaża, soczyste arbuzy, ale potrafi też człowieka nieźle zmęczyć. Wysokie temperatury sprawiają, że na samą myśl o odpaleniu piekarnika albo staniu nad garnkami robi się słabo. A przecież coś zjeść trzeba. I to najlepiej coś, co doda energii, ale nie obciąży żołądka.

Tu z pomocą przychodzi absolutny klasyk: sałatka makaronowa, ale w letniej, odświeżonej wersji z kabanosami, koperkiem i chrupiącymi warzywami.

Idealnie sprawdzi się na obiad, ale też jako lunch do pracy, przekąska na pikniku czy kolacja z przyjaciółmi. Bonus? Smakuje równie dobrze na ciepło, jak i po schłodzeniu.

Przepis na sałatkę makaronową z kiełbasą

Nie musisz robić zakupów w pięciu różnych sklepach. Wszystko jest proste i latwo dostępne.

  • 250 g makaronu, np. świderki, kokardki
  • 150 g kabanosów lub suchej kiełbasy
  • 1 czerwona papryka
  • 2 pomidory malinowe
  • 1 czerwona cebula
  • garść oliwek
  • 100 g kukurydzy z puszki
  • pół pęczka świeżego koperku lub natki
  • 3 łyżki jogurtu naturalnego
  • 2 łyżki majonezu
  • sól i pieprz do smaku

Jak to zrobić? Banalnie prosto:

  1. Makaron gotujesz zgodnie z instrukcją na opakowaniu - najlepiej al dente. Odcedzasz, przelewasz zimną wodą i odstawiasz do ostygnięcia.
  2. W międzyczasie paprykę, pomidory i cebulę myjesz, obierasz i kroisz w drobną kostkę. Kabanosy też kroisz - w cienkie plasterki.
  3. Do makaronu wrzucasz warzywa, kabanosy, odsączoną kukurydzę i oliwki.
  4. Dodajesz drobno posiekany koperek, sól, pieprz i wszystko delikatnie mieszasz.
  5. Na koniec - sos. W osobnej miseczce mieszasz majonez z jogurtem naturalnym. Całość dodajesz do sałatki i dokładnie mieszasz.
  6. Możesz od razu podawać albo schłodzić w lodówce - smakuje świetnie w każdej wersji.

    Dlaczego to idealna sałatka na lato?

    Bo łączy wszystko, czego chcemy od letniego obiadu. Jest lekka, ale sycąca. Ma chrupiące warzywa i wyrazisty smak kabanosów. Dzięki dodatkowi jogurtu sos nie jest ciężki. A makaron? No cóż - to comfort food o każdej porze roku.

    Nie musisz tu nic gotować poza makaronem. Zero smażenia, zero pieczenia. Minimum wysiłku, maksimum efektu. I to się w lecie liczy.

