Gwen Stefani ogłosiła rozwód ze swoim pierwszym mężem, liderem grupy Bush, Gavinem Rossdale'm w 2015 roku. Fani byli w szoku - w 2014 roku na świecie pojawił się przecież trzeci syn pary, Apollo, a małżonkowie wciąż wyglądali na szczęśliwych. Za tą maską krył się jednak prawdziwy dramat wokalistki, która dowiedziała się o licznych zdradach Gavina i chciała go zostawić jeszcze przed narodzinami trzeciego dziecka. 3 sierpnia 2015 roku Stefani złożyła pozew o rozwód, powołując się na "różnice nie do pogodzenia". Po jakimś czasie Gavin przyznał, że nie chciał rozwodu i żałuje, że małżeństwo rozpadło się z jego winy. Gwen Stefani jest raczej odmiennego zdania - w 2014 roku na planie programu "The Voice" poznała gwiazdora muzyki country, Blake'a Sheltona, który najpierw został jej najlepszym przyjacielem, a siedem lat później - mężem.

Gwen Stefani na każdym kroku podkreśla, że wreszcie jest szczęśliwa i dedykuje swojemu mężowi większość hitowych utworów. Dla Gavina zostawiła piosenkę "Used to love you", w której zawarła cały swój żal i zawód, przyznając, że "nikt nigdy nie nauczył go kochać" i nie wie, czym jest prawdziwa miłość. Z wywiadów wynika, że byli małżonkowie nie utrzymują bliskiego kontaktu, który jest ograniczony jedynie do kwestii związanych z ich najmłodszym synem, Apollo.

W poniedziałek Gwen Stefani i Blake Shelton pojawili się w Los Angeles na popularnym evencie, na który postanowił także wpaść były mąż Gwen ze swoją obecną partnerką. Obserwatorzy przyznali, że zrobiło się bardzo niezręcznie!



Gwen Stefani spotkała byłego męża z partnerką. Postanowiła go unikać

Gavin pojawił się na evencie z Xhoaną X, z którą spotyka się już od 2023 roku. Zakochani wyglądają na szczęśliwych, choć zarówno fani Gwen jak i paparazzi nie dają im spokoju, wypominając rockmanowi, że znalazł partnerkę, która jest sobowtórką frontmanki No Doubt. Faktycznie, w sieci nie brakuje zdjęć Xhoany, na których jest łudząco podobna do Gwen. Drobna blondynka, słynąca z zamiłowania do czerwonej szminki, platynowego blondu i mocnych stylizacji postawiła tym razem na czerń i pojawiła się w Los Angeles w zestawie składającym się z czarnej kurteczki, która odsłoniła jej brzuch, mini spódniczki i botków. Dopełnieniem stylizacji były duże okulary przeciwsłoneczne, w których lubuje się także Gwen.

Gavin Rossdale i Xhoana X BACKGRID East News

Gwen Stefani przybyła na event w odmiennej stylizacji. 54-latka, która nie ukrywa, że u boku drugiego męża pokochała spokojne życie na farmie i kowbojski styl postawiła na wielkie, oryginalne kozaki z frędzlami, szarą bokserkę, dużą koszulę flanelową i zielone bojówki. Dopełnieniem stylizacji były niebieskie okulary przeciwsłoneczne i przepastna torba.

Gwen Stefani jest od trzech lat szczęśliwą małżonką BACKGRID East News

Gwen Stefani z mężem, Blakiem Sheltonem BACKGRID East News

Jak zauważyli fotoreporterzy, byli małżonkowie nie rozmawiali, unikali się przez całą imprezę i opuścili ją osobno.