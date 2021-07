Gwen Stefani i jej szokujące stylizacje. Pamiętamy je do dziś!

O Gwen Stefani znów jest głośno. Wokalistka pochwaliła się właśnie na Instagramie zdjęciami ze ślubu! Gwen poślubiła wieloletniego partnera, wokalistę country, Blake'a Sheltona. Para poznała się podczas nagrywania amerykańskiej edycji programu "The Voice", w którym byli jurorami. Romans muzyków rozwijał się na oczach zachwyconych tą relacją fanów oraz... byłych małżonków Gwen i Blake'a. Gwen i jej były mąż, Gavin Rossdale rozstali się w 2016 roku, po czternastu latach małżeństwa, na rozwód kościelny musieli jednak trochę poczekać. W styczniu 2021 roku Gwen doczekała się wreszcie unieważnienia małżeństwa i mogła spokojnie planować ślub z Sheltonem.



Instagram Post

Gwen Stefani i Gavin Rossdale: Historia związku

Gwen i Gavin poznali się w połowie lat 90. i szybko przypadli sobie do gustu. Wokalistka, lecząca rany po związku z basistą No Doubt, Tony'm była jednak dość zdystansowana, za to Gavin, lider kapeli Bush zakochał się od pierwszego wejrzenia. Przystojny rockman długo walczył o względy Gwen, aż w końcu w 1997 roku dopiął swego. Para pobrała się w 2002 roku i doczekała trójki dzieci. Szybko okazało się, że małżeństwo muzyków nie jest jednak tak szczęśliwe, na jakie wygląda. Gavin zataił przed żoną posiadanie nastoletniej już córki z innego związku, kilkukrotnie dopuścił się zdrad (wkopała go sama Courtney Love), a nawet romansował z nianią własnych dzieci, gdy Gwen rodziła w szpitalu najmłodszego synka.

W 2014 roku Gwen wystąpiła o rozwód, para oficjalnie rozstała się dwa lata później, a wokalistka No Doubt pożegnała niewiernego męża utworem "Used to love you". Dziś Gwen znów jest szczęśliwa, choć kilkukrotnie wspomniała w wywiadach, że separacja i czas oczekiwania na rozwód były "torturą" i nikt nie uwierzyłby w to, co musiała przejść przez ostatnie lata.





Lady Gaga w białej stylizacji bez stanika Sytuacja uczuciowa Blake'a Sheltona również nie była do końca jasna, a już na pewno nie dla jego byłej już żony, Mirandy Lambert. Blake poznał Mirandę, wokalistkę country w 2005 roku, pięć lat później postanowił się oświadczyć, a już w 2011 roku był dumnym mężem uroczej blondynki. Pierwsze lata małżeństwa były szczęśliwe, kolejne przyniosły jednak pasmo sukcesów muzyka, który skupił się na karierze i miał dla żony coraz mniej czasu. Blake postanowił przenieść się do Kalifornii, kupił nawet dom i chciał zamieszkać w nim z żoną, ale ta nie była zainteresowana przeprowadzką. Miranda pozwoliła sobie wręcz na uwagę, że "The Voice" znaczy dla męża więcej niż rozpadające się małżeństwo. Czy mogła przypuszczać, że to właśnie na planie tego programu jej mąż znajdzie wkrótce prawdziwą miłość?

Gwen i Blake pracowali na planie "The Voice" i próbowali pozbierać się po nieudanych związkach, szybko się zaprzyjaźnili, aż, jak wspomina Blake, pewnego dnia uświadomili sobie, że są w sobie zakochani.



- Budzę się, myślę o niej, zależy mi tylko na niej i zastanawiam się, czy ona czuje do mnie to samo – zdradzał w wywiadach.

Gwen pokazała zdjęcia ze ślubu. Buty już są hitem

4 lipca na Instagramie Gwen Stefani pojawiły się pierwsze zdjęcia ze ślubu z Sheltonem. Gwiazda pokazała dwie ślubne sukienki, obie zaprojektowała Vera Wang. Pierwsza kreacja składała się z gorsetu z głębokim dekoltem oraz tiulowej, mocno marszczonej spódnicy. Dopełnieniem stylizacji był długi welon, na którym wyhaftowano imiona wszystkich członków nowej rodziny - Gwen, Blake'a, Kingstona, Zumy i Apolla. Drugą kreacją była sukienka mini z ogromną ilością cekinów, kwiatuszków i kryształów, ale to nie one były hitem wieczoru. Zaskakującym dodatkiem, który skradł cały show były białe kozaki na szpilce, zainspirowane krojem kowbojek - ulubionych butów męża Gwen.

Instagram Post

Ślubna stylizacja Gwen bez wątpienia będzie jeszcze długo komentowana przez fanów i stylistów, ale wiemy przecież, że wokalistka znana jest ze swoich ekstrawaganckich wyborów i wielokrotnie było o niej głośno właśnie za sprawą oryginalnych strojów. Przypominamy te najciekawsze!



W 2002 roku Gwen wyszła za mąż za Gavina Rossdale'a i zaskoczyła wszystkich odważną suknią ślubną. Choć wokalistka jest zagorzałą katoliczką i pochodzi z bardzo tradycyjnej rodziny, jej suknia miała z tradycją niewiele wspólnego. Gwiazda zdecydowała się na biało - różową kreację autorstwa Johna Galliano dla domu mody Christian Dior i zachwyciła cały świat. To nie był jednak początek jej odważnych, modowych wyborów, bo Gwen znana już była wtedy z osobliwego stylu.

Najciekawsze stylizacje Gwen Stefani

Zdjęcie W 2002 roku Gwen wyszła za mąż za Gavina Rossdale - wszyscy mówili wtedy o jej oryginalnej sukni / EastNews / East News

Zdjęcie Gwen Stefani z Courtney Love / Everett Collection / East News

Podczas imprezy, po gali rozdania nagród Grammy w 1998 roku Gwen wystąpiła w zaprojektowanej przez siebie kreacji, składającej się z czerwonej bluzki i zestawionej z nią czerwono-białej spódnicy. Wisienką na torcie była fryzura wokalistki, czyli ciasno splecione warkoczyki, będące przez dłuższy czas znakiem rozpoznawczym Gwen. Frontmanka No Doubt przyznała po latach, że plecione warkoczyki i specyficzne "rogi" na czubku głowy były jej sposobem na ukrycie problemów z łysieniem - gwiazda na skutek mocnego rozjaśniania włosów, zaczęła je intensywnie tracić.





Zdjęcie Gwen i Gavin w 2002 roku / Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library / East News

W 2002 roku Gwen pojawiła się w Los Angeles u boku Gavina i zaprezentowała oryginalną stylizację. Do sportowego topu, odsłaniającego płaski, umięśniony brzuch dobrała długą, szarą spódnicę i oryginalne okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomniała również o charakterystycznej, mocnej szmince i ciekawej biżuterii.





Zdjęcie Gwen Stefani nie boi się odważnych połączeń / BGO15/Bauergriffin.com/EastNews / East News

Gwen Stefani to jedna z niewielu kobiet w show-biznesie, która dobrze prezentuje się w problematycznej często bieli. Wokalistka decyduje się nawet coraz częściej na odważny "white total look". Tak było w 2017 roku, gdy pojawiła się w głośno komentowanym później, oryginalnym zestawie. Gwen wystąpiła w białej, koronkowej bluzce, plisowanej spódniczce z wysokim stanem i białych rajstopach. Gwiazda nie poszła jednak na całość i ostatecznie zdecydowała się na szpilki w kontrastowej czerni.





Zdjęcie Gwen Stefani nie uniknęła również kilku modowych wpadek / NPEx/SplashNews/EastNews / East News

Gwen Stefani to jedna z najlepiej ubranych kobiet świata, ale nieobce są jej również modowe wpadki. W 2016 roku zaskoczyła fotoreporterów oryginalną stylizacją, która z przodu prezentowała się całkiem nieźle, ale gdy gwiazda odwróciła się tyłem do fotografów, zaprezentowała więcej niż chciała.





Zdjęcie W 2015 roku Gwen Stefani zaskoczyła odważną stylizacją / PacificCoastNews.com / East News

Gwen Stefani wychowała się na rock'n'rollu i chętnie sięga po lateks, skórę i niezawodną czerń. W 2015 roku gwiazda pojawiła się przed nowojorskim hotelem w długiej, ołówkowej kreacji, na którą narzuciła ciekawą kurtkę i dobrała do niej mroczny, ciemny makijaż. Uzupełnieniem stylizacji był komplet biżuterii i klasyczne szpilki.





Zdjęcie Gwen Stefani z byłym mężem Gavinem Rossdale / Luiz Martinez / Broadimage / East News

Gwen Stefani i Gavin Rossdale przez długi czas uznawali byli za jedną z najlepiej ubranych par w show biznesie. W 2013 roku małżonkowie pojawili się w Los Angeles i Gwen momentalnie skupiła na sobie uwagę wszystkich zebranych gości. Gwiazda założyła obcisły, wiązany na szyi top i zwężane ku dołowi spodnie z oryginalnym paskiem i rock'n'rollowymi szpilkami. Tradycyjnie Gwen zaprezentowała idealne blond pukle i mocne, czerwone usta.



Gwen Stefani znana jest z tego, że perfekcyjnie prezentuje się zarówno na czerwonym dywanie jak i na spacerze z dziećmi. Żona Blake'a Sheltona na wielkie wyjścia przygotowuje jednak zestawy wyjątkowe - zachwycają one stylistów i projektantów i na długo zapadają w pamięć.

Zdjęcie Podczas American Music Awards w 2015 roku Gwen zaskoczyła czarną, oryginalną kreacją / AXELLE/BAUER-GRIFFIN / East News

W 2015 roku podczas rozdania American Music Awards Gwen zaprezentowała się w bardzo oryginalnej kreacji - czarnej sukni z rybim ogonem i rękawami w kształcie skrzydeł. Jej dopełnieniem była retro fryzura i gruby, czarny choker.



Gwen Stefani wielokrotnie pojawiała się na czerwonym dywanie w białym total looku. Dwa lata temu podczas gali MET zaprezentowała się w długim, białym futrze, a kilka lat wcześniej, podczas Primetime Emmy Awards zachwyciła w białym zestawie z bardzo oryginalnym dekoltem.





Zdjęcie Gwen Stefani podczas gali MET w 2019 roku / East News

Zdjęcie Gwen Stefani to jedna z niewielu gwiazd, która śmiało sięgać może po problematyczną biel / Los Angeles Times/ Polaris / East News

Gwen Stefani znana jest z miłości do mocnych, intensywnych kolorów, nie tylko na ustach. W 2014 roku podczas MTV Video Music Awards gwiazda zamanifestowała swoją sympatię do różu zakładając oryginalny różowo - czarny zestaw, do ktorego dobrala wysokie, klasyczne szpilki. Dwa lata wcześniej, podczas Halloween Party zaskoczyła w różowej ramonesce i w blond tapirze - Gwen Stafani kocha róż, z wzajemnością.





Zdjęcie Gwen Stefani podczas MTV Video Music Awards / Adam Orchon/ Sipa USA / East News

Zdjęcie Gwen Stefani podczas Halloween Party / Gotcha Images / Splash News / East News

Gwen Stefani co roku z pompą świętuje Halloween i zawsze przygotowuje na tę okazję wyjątkowe stylizacje. W 2011 roku pojawiła się w żywo komentowanym stroju księżniczki, a kilka lat później postawiła na look wyluzowanej kowbojki.





Zdjęcie Gwen Stefani podczas imprezy na święto Halloween / MAB/Splash News / East News

Zdjęcie Gwen Stefani w przebraniu kowbojki / Milton Ventura/Broadimage / East News

Róż to nie jedyny mocny kolor, po który sięga wokalistka. Kilka lat temu gwiazda wybrała się z synkami do kościoła ubrana w zieloną, kwiecistą spódnicę i biały t-shirt na ramiączkach, do których dobrała różowe szpilki. Rok później gwiazda zachwyciła stylistów czerwonym zestawem, na który składały się spodnie rurki i szeroka kurtka w tym samym kolorze. Dopełnieniem stylizacji były oczywiście klasyczne szpilki. Chyba nie macie już teraz wątpliwości, że Gwen to prawdziwa ikona stylu, skłonna złamać każde modowe tabu?





Zdjęcie Gwen Stefani w drodze do kościoła / Splash News / East News

Zdjęcie Gwen Stefani w "total red look" / East News

