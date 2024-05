W 2004 roku Gwen Stefani zaprojektowała swoją pierwszą kolekcję ubrań L.A.M.B, pojawiła się też na wielkim ekranie, w filmie Martina Scorsese "Aviator", wcielając się z rolę Jean Harlow. Kolejny solowy album wydała dopiero w 2016 roku. Promowała go wyjątkowo osobistym singlem "Used to Love You", skierowanym bez wątpienia w stronę jej byłego już dziś męża, Gavina Rossdale'a, który zdradził wokalistkę z nianią ich dzieci. To nie był łatwy czas dla Gwen, ale kolejne lata miały jej go mocno wynagrodzić.

Występując w roli trenerki w siódmej oraz dziewiątej edycji programu "The Voice" Gwen zaprzyjaźniła się z kolegą po fachu, Blakiem Sheltonem. Przyjaźń szybko przerodziła się w miłość i w 2021 roku doczekała się finału na ślubnym kobiercu.

W maju 2020 roku Gwen i Blake wypuścili na rynek swój pierwszy wspólny singiel, "Nobody But You". Nagrali także świąteczną piosenkę "You Make Me Feel Like Christmas", a kilka miesięcy temu zaprezentowali kolejny duet - "Purple Irises". W czwartek fani mieli okazję usłyszeć go na żywo - para pojawiła się na Academy of Country Music Awards, a Gwen zachwyciła dwiema oryginalnymi stylizacjami.

Gwen Stefani z mężem na scenie. Ale stylizacje

Gwen Stefani i Blake Shelton pojawili się na Academy of Country Music Awards, by zaprezentować na scenie swój najnowszy singiel. Wcześniej jednak spotkali się z fanami i pozowali na ściance, trzymając się mocno za ręce. Gwen zdecydowała się na oryginalną stylizację w kolorze brąz, nawiązującą nieco do stylu country, któremu od lat wierny jest jej mąż.

Gwen Stefani zachwyciła oryginalną stylizacją

Na scenie wokalistka zespołu No Doubt zaprezentowała się natomiast w spektakularnym, fioletowym zestawie, składającym się z obcisłych leginsów, gorsetowej góry w kształcie dużego kwiatu oraz butów na koturnie. Dopełnieniem stylizacji były długie, rozpuszczone włosy i mocny makijaż oczu. Robi wrażenie, prawda?

Gwen stefani i Blake Shelton na scenie

Gwen Stefani w fioletowym zestawie

Gwen i Blake coraz częściej występują razem na scenie