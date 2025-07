Każdy z nas spotkał się choć raz w życiu ze stereotypami dotyczącymi jedynaków. Najczęściej pokutuje opinia, że są to osoby niepotrafiące się dzielić z innymi, zapatrzone w siebie, samotne, zamknięte w sobie i polegające całe życie na rodzicach. Według wyników szeregu badań, które przeprowadzili naukowcy z całego świata, osoby, które nie posiadają rodzeństwa, są "wyposażone" w wyjątkowy zestaw cech, które sprawiają, że nie tylko są duszą towarzystwa i idealnym materiałem na partnera/kę, ale też czerpią z życia pełnymi garściami. Oto 6 supermocy jedynaków, które obalają mity, z którymi musieli się mierzyć.

Towarzyscy, ale świetnie odnajdują się też sam na sam ze sobą

Choć niektórzy mogą uważać to za wadę, w rzeczywistości umiejętność spędzania czasu w samotności jest bardzo przydatna i może rozwijać. Jedynacy, którzy naturalnie przystosowali się do tego, by przebywać w swoim własnym towarzystwie, nabywają niesamowitej umiejętności odnajdywania się zarówno w grupie, jak i sami ze sobą, podczas gdy rodzeństwo chwil "oddechu" i pobycia ze sobą sam na sam, ma znacznie mniej, co może skutkować ciągłą potrzebą otaczania się ludźmi i odczuwaniem niepokoju, gdy nastaje cisza pośród czterech ścian. Jedynacy funkcjonują zarówno w grupie od najmłodszych lat - w przedszkolu, szkole, pracy, jak i w samotności. A to ogromna sztuka i możliwość znalezienia w sobie weny, próbowania nowych hobby czy też pozwalania sobie na relaks (co jest bardzo istotne w dorosłym, zabieganym życiu).

Są bardzo lojalni i oddani w związkach

Jedynacy to doskonali kandydaci do budowania trwałego i szczęśliwego związku. Jak się to ma do teorii o tym, że "brak rodzeństwa = egoizm"? Nie ma na poparcie tej tezy żadnych dowodów. Specjaliści jednak są zgodni co do tego, że jedynacy cenią najbliższe sobie osoby nieco bardziej niż osoby posiadające rodzeństwo.

- Bez rodzeństwa w swoim wewnętrznym kręgu rozumieją, jak ważne jest podtrzymywanie tych znaczących więzi - powiedziała na łamach Huffpost.com Ann-Louise Lockhart, psycholog dziecięcy, trenerka rodzicielska i właścicielka A New Day Pediatric Psychology. Przyjaciele, partnerzy są niczym "zastępcze rodzeństwo" dla jedynaka. Potrafi on utrzymywać i pielęgnować więzi przez całe dziesięciolecia, co czyni go doskonałym materiałem na partnera.

Są bardzo niezależni

Czas obalić kolejny mit: jedynacy wcale nie polegają na wszystkich dookoła. W rzeczywistości są nawet bardziej niezależni niż osoby z rodzeństwem. Dzięki temu, że mieli w życiu więcej okazji do samodzielnego rozwiązywania problemów, konfliktów czy skomplikowanych sytuacji, w dorosłym życiu są wyposażeni w silną niezależność. Dzięki temu nie boją się samotnych podróży, próbowania nowych rzeczy czy założenia własnej firmy, wcześniej postawiwszy wszystko na jedną kartę.

Mają bardzo zaawansowane umiejętności komunikacyjne

Eksperci wskazują, że dzięki częstszym rozmowom z rodzicami, jedynacy szybko rozwijają swoje zdolności komunikacyjne.

Dzięki temu, że rodzice nie spłycają swojego języka podczas pogawędek z jedynakiem do tego stopnia, do jakiego robiliby to podczas rozmów z wieloma dziećmi, jedynacy mają większy zasób słów, nie boją się dyskusji z dorosłymi i tak samo dobrze idzie im nawiązywanie satysfakcjonujących dysput z nauczycielami, jak z rówieśnikami. To z kolei ma przełożenie na późniejsze zdolności przywódcze, krasomówcze i łatwość odnajdywania się w różnych środowiskach pracowniczych.

Są odważni i otwarci na nowe pomysły

Z badania opublikowanego w styczniu tego roku na łamach National Library of Medicine wynika, że jedynacy są znacznie bardziej otwarci niż dzieci z rodzeństwem. Chętniej próbują nowych aktywności, odważnie próbują nowych hobby, nie boją się eksperymentów. Eksperci doszukują się tu wpływu rodziców, którzy mając pod opieką tylko jedno dziecko, chętniej wyszukują i zachęcają go do ciekawych, nowych aktywności i mają dla niego więcej czasu.

Nie różnią się aż tak od osób z rodzeństwem

Warto przestać posługiwać się stereotypami dotyczącymi jedynaków, bo wbrew obiegowym (krzywdzącym) opiniom, nie są "gorsi" od dzieci z braćmi i siostrami. Charakter definiuje się bardziej poprzez wychowanie, geny i otoczenie, nie to, czy ma się rodzeństwo. Jedynak ma te same marzenia i wartości jak osoby z rodzeństwem i warto o tym pamiętać.

