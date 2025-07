Kalafiora oczyść, umyj i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Przełóż starte warzywo do miski.

Smaż omlet na rozgrzanym tłuszczu, na małym ogniu, przykryty pokrywką. Gdy dolna strona się przyrumieni, ostrożnie odwróć go na drugą stronę, pomagając sobie pokrywką. Alternatywnie możesz przełożyć masę do natłuszczonej formy i upiec w piekarniku nagrzanym do 180°C - wówczas omlet będzie gotowy po około 20 minutach.