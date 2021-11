Z okazji święta Niepodległości życzę sobie i Wam: Polski kolorowej, uśmiechniętej, radosnej i różnorodnej. Polski w której, każdy obywatel czuje się wartościowy. Polski, która nie wyklucza, a wspiera. Pamiętajmy, to my Ją tworzymy. To nasz kraj. To od nas zależy, jaki będzie miała kolor.