Narodowe Święto Niepodległości: Tworzenie kotylionów z Pierwszą Damą

Czym są kotyliony?

Kotyliony to biało-czerwone rozetki stanowiące patriotyczne narodowe symbole. Najczęściej są zakładane z okazji świąt państwowych m.in. Narodowego Święta Niepodległości.



Z okazji 11 listopada warto zaopatrzyć się w kotylion, czyli znak narodowej tożsamości. Ten patriotyczny symbol przypina się po lewej stronie np. marynarki, żakietu lub sukienki.

Warto pamiętać, że kotyliony powinny być noszone w połączeniu z galowym, eleganckim strojem.

Tworzenie kotylionów z Pierwszą Damą

Kotyliony można zarówno kupić, jak i wykonać samodzielnie. Agata Kornhauser-Duda zaprosiła uczennice Szkoły Podstawowej Strumienie w Józefowie do Pałacu Prezydenckiego, gdzie wspólnie przygotowywały kotyliony.



Uczennice podczas tworzenia kotylionów odpowiadały na pytania Małżonki Prezydenta. Chętnie dzieliły się tym, co je interesuje i jak radzą sobie w szkole. Oprócz tego Agata Kornhauser-Duda zaprosiła uczennice do zwiedzania Pałacu Prezydenckiego.



Do wspólnego przygotowywania kotylionów i świętowania tego państwowego dnia zachęcała również Anna Komorowska.

Ówczesna Para Prezydencka również spotykała się z uczniami, by przygotować biało-czerwone kotyliony. Pierwsza dama zachęcała do wspólnego świętowania tego dnia i wykonywania kotylionów nie tylko w domu, ale także w szkole.

