Hailey Bieber trafiła do szpitala! Winny koronawirus?

Gwiazdy

Żona Justina Biebera, Hailey Bieber, trafiła do szpitala. Pogotowie przetransportowało ją do placówki z objawami „typowymi dla osoby w podeszłym wieku”. „To było jedno z najbardziej przerażających doświadczeń w moim życiu” – informuje celebrytka, ujawniając co tak naprawdę jej dolega.

Zdjęcie Hailey Bieber trafiła do szpitala / Frazer Harrison / Staff / Getty Images