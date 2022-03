- To chyba najcięższy zawodnik w historii programu - zauważa Łukasz "Juras" Jurkowski i dodaje: - Ciekawe, czy konstrukcja wytrzyma pod jego ciężarem!

Trudno nie zgodzić się z komentatorem "Ninja Warrior Polska". Takiego uczestnika do tej pory w show Polsatu naprawdę nie było!

- Będzie harcorowo - zapowiada Robert Burneika, litewski kulturysta, znany w sieci jako Hardcorowy Koksu. - Przed startem zjadłem same stejki, dlatego teraz jest moc! Czy się boję przeszkód? Ja - nie, tylko publiczność musi się bać. Jak wpadnę do wody, to wszyscy będą mokrzy naokoło! - żartuje zawodnik.

Zdjęcie Robert Burneika nie boi się legendarnego toru "Ninja Warrior" / INTERIA.PL/materiały prasowe

