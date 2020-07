Herbuś na gorącym zdjęciu z basenu

Edyta Herbuś lubi pozować i odsłaniać ciało. Jej najnowsze zdjęcie na Instagramie wzbudziło zachwyt wśród fanów.

Zdjęcie Edyta Herbuś może pochwalić się świetną sylwetką /East News

Nic dziwnego. Aktorka i tancerka, znana głównie z udziału w show "Taniec z gwiazdami", może pochwalić się nieprzeciętną urodą i fantastyczną figurą. Na swoim profilu w mediach społecznościowych niejednokrotnie już publikowała zdjęcia, na których odsłaniała zadbane ciało. Teraz followersi mogą podziwiać ją w wakacyjnej odsłonie - Herbuś wrzuciła do sieci fotkę, na której prezentuje swoje wdzięki na basenie.

Celebrytka pod postem dodała, że do opublikowania zdjęcia zmotywował ją wyjątkowy sen:



- Śniło mi się dziś, że mieszkałam w oceanie... Co to może oznaczać? - zapytała fanów.



Jeden z obserwujących, postanowił wyjaśnić tancerce znaczenie snu:



- Daleką podróż, jeżeli był niewzburzony to oznacza to szczęście, a jeśli był wzburzony to będziesz miała trudny etap w swoim życiu - napisał użytkownik.



Pod postem posypało się też mnóstwo komplementów od fanów.



A wy wierzycie w znaczenie snów? Jak podoba się wam zdjęcie?