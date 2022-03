Uchodźcy z Ukrainy do zamku Het Oude Loo będą mogli się wprowadzić już na dniach. Z oświadczenia, na które powołują się holenderskie media, wynika, że król Wilhelm-Aleksander, agencja ds. osiedlania uchodźców, zarządca nieruchomości państwowych i władze Apeldoorn załatwiły już wszelkie niezbędne formalności. Monarchia zapewniła też, że nowi mieszkańcy - przewiduje się, że może być to nawet 30 osób - będą mogli pozostać w zamku tak długo, jak będzie to konieczne. Nie wiadomo natomiast nic o zasadach obowiązujących przy wyborze rodzin, które zamieszkają w królewskiej posiadłości.

Barokowy kompleks pałacowy, którego rozległe ogrody są czasami nazywane "Wersalem Holandii", został zbudowany jako letnia rezydencja rodziny królewskiej. Funkcję tę pełnił do 1975 roku. Obecnie znajduje się w nim muzeum. Znajdujący się na terenie tej posiadłości zamek Het Oude Loo służył wcześniej jako domek myśliwski. To niezwykłe miejsce, otoczone pięknymi ogrodami, stawami i rzadką roślinnością.

Zdjęcie Zamek Het Oude Loo posłuży za schronienie dla nawet 30 osób! / NIEBOER/PICTURE PRESS EUR/SIPA/SIPA/East News / East News

Jak podaje "The Irish Times" ostatnimi zagranicznymi gośćmi, którzy zatrzymali się w zamku Het Oude Loo byli następca tronu Japonii Naruhito, jego żona księżna Masako oraz ich córka, księżniczka Aiko. W 2006 roku złożyli oni prywatną wizytę w Holandii na zaproszenie królowej Beatrycze.

