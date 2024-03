Weź przykład z Katarzyny Herman i załóż zamiast sukienki. Skradniesz show

Katarzyna Herman to jedna z najpopularniejszych i najwybitniejszych aktorek w Polsce. Ostatnio wcieliła się w rolę Zofii w hitowym serialu Netflixa "1670". Widzowie znają ją również z produkcji takich jak "Belfer", "Święto ognia", "Ślepnąc od świateł", "Pokot", "Córki dancingu" czy "Prawo Agaty".

Aktorka zachwyca nie tylko filmowymi i serialowymi rolami, ale również nonszalanckim stylem. Gwiazda lubi modowe eksperymenty i często stawia na wyraziste stylizacje. Znaki rozpoznawcze to niewymuszona elegancja i francuski szyk. Aktorka lubi kolorowe ubrania, ale w jej szafie nie brakuje ubrań w kolorach takich jak biel czy czerń.

Trzeba przyznać, że garnitur oversize w białym kolorze to kwintesencja stylu Katarzyny Herman . Tak, mowa o niewymuszonej elegancji. Aktorka zdecydowanie skradła show i udowodniła, że taki zestaw może idealnie zastąpić sukienkę podczas oficjalnych wyjść.

Gwiazda zestawiła biały garnitur oversize z czarnymi butami na płaskiej podeszwie i niewielką, czarną torebką. Oryginalny look dopełniła czerwoną szminką, która idealnie komponowała się czerwonym manicure.

Garnitury królują w gronie najgorętszych wiosennych trendów 2024. Modne są zarówno zestawy w odcieniach szarości, które nawiązują do lat 90., modele z wyrazistymi ramionami utrzymanymi w stylu lat 80., jak i garnitury w pastelowych kolorach.

Wśród najmodniejszych garniturów znajdują się również te w wersji oversize. Chociaż nadal prym wiodą modele inspirowane męską garderobą, do łask zaczynają powoli wracać również marynarki taliowane czy mające krótszy krój.

Wbrew pozorom, garnitury wcale nie są zarezerwowane wyłącznie na wielkie wyjścia i specjalne okazje, takie jak np. wesele. Możesz je nosić na spotkanie z przyjaciółmi, wyjście do kina czy na randkę.

Najmodniejsze eleganckie garnitury są lekko przeskalowane i wykonane z lejących materiałów. Znudziły ci się sukienki? Zastąp je garniturem, a z pewnością skradniesz show - czy to podczas wyjścia ze znajomymi czy w trakcie oficjalnego spotkania. A jeśli szukasz gotowej propozycji, zainspiruj się stylizacją Katarzyny Herman - jak widać, biały garnitur to zestaw to zadań specjalnych i sprawdzi się niemal na każdą okazję. Zamiast płaskich butów możesz wybrać szpilki lub trampki - w zależności od okazji i charakteru, jaki chcesz nadać stylizacji.