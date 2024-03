- "Masz być silny." "Chłopaki nie płaczą." "Nie pokazuj, co czujesz." "Emocje? Dobre dla mięczaków." I tysiące innych komunałów z mocą buldożera. Wymyślone, by krzywdzić i wdeptywać w glebę. Wpędzać w pułapkę przewagi bez pokrycia. Niełatwo być mężczyzną w czasach schyłku patriarchatu - napisała Racewicz.

"Fantastyczny tekst Pani Joanno, oby dało do myślenia", "Cudownie napisane", "To co pani pisze, daje do myślenia" - komentowali internauci.