Internautka: „Nogi jak gicze”. Paulina Krupińska ripostuje

Paulina Krupińska to jedna z najpopularniejszych polskich modelek i prezenterek. W 2012 roku otrzymała tytuł Miss Polonia. Od kilku lat związana jest z telewizją TVN, w której współprowadzi program "Dzień Dobry TVN".

Ostatnio stacja obchodziła swoje 25 urodziny, a jubileusz świętowała podczas festiwalu w Sopocie. Przy tej okazji Paulina Krupińska podzieliła się na Instagramie wideo z backstage’u imprezy. Na krótkim filmiku widzimy prezenterkę, która ubrana w efektowną sukienkę mini, przechadza się korytarzem. "Top Of The Top za chwile startujemy. Dzisiaj rozpoczynam świętowanie 25 urodzin" - napisała.

Anioł vs "gicze wołowe"

Stylizacja wyjątkowo przypadła instagramerom do gustu. "Anioł", "Piękna", "Laseczka", "Świetną masz figurę i piękne bardzo zgrabne nogi" - czytamy w komentarzach.

Nie wszystkim jednak festiwalowy wygląd Pauliny Krupińskiej przypadł do gustu. Jedna z internautek na profilu prezenterki zamieściła następujący komentarz. "Byłam w czwartek na festiwalu w Sopocie i wciąż oglądając, myślałam, ale ta Paulina utyła. Nogi jak gicze wołowe, roztyła się i już" - napisała internautka.

Choć wiele przykrych komentarzy w internecie przechodzi bez echa, tym razem autorka doczekała się reakcji. "To co widzisz w innych jest w Tobie. Według Ciebie moje nogi to "gicze wołowe" ale za to jestem dobrze wychowana i nigdy nikomu bym tak nie napisała. Wszystkiego dobrego dla Ciebie" - napisała Paulina Krupińska w relacji, swoje słowa ilustrując screenem, na którym widocznych jest nieprzyjemny komentarz.

Paulina Krupińska w instastory opublikowała też zdjęcie, na którym pozuje uśmiechnięta, wyprostowana, pewna siebie. Na fotografii napisała: "Ja i moje gicze wołowe pozdrawiają wszystkich życzliwych ludzi".

