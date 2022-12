Kim jest Ivana Knöll? Rozgrzała serca kibiców!

Chorwacja przegrała półfinałowy mecz mistrzostw świata w Katarze i zagra o trzecie miejsce. Podczas zmagań chorwackiej drużyny na trybunach nie brakowało Chorwatów, którzy gorąco zagrzewali swoich piłkarzy do walki. Wśród nich znalazła się niezwykła piękność - Ivana Knöll.

Joanna Racewicz szczerze o hejcie: "Kiedyś byłaś piękna, teraz jesteś maszkarą" Pojawiła się na katarskich trybunach skąpo ubrana i zyskała natychmiast popularność. Co więcej, została także okrzyknięta "najseksowniejszą fanką mistrzostw świata".

Kim jest więc piękna brunetka, która zawładnęła sercami kibiców?

Ivana Knöll to 30-letnia modelka, która w 2016 roku ubiegała się o tytuł Miss Chorwacji. Wówczas jej uroda nie została jednak na tyle doceniona, ale z pewnością została zauważona.

Od tamtego momentu rozwija karierę w modelingu w swoim kraju, a od piłkar5skich zmagań w Katarze, na całym świecie. Obecnie mieszka w Miami i tam próbuje swoich sił przed obiektywami aparatów.

Co ciekawe Ivana już wcześniej była widywana na sportowych wydarzeniach, ale nigdy nie ściągnęła na siebie takiej uwagi, jak obecnie. Dzięki pojawieniu się na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze, jej profil w mediach społecznościowych obserwuje już... 3 miliony osób.

Z tej okazji Ivana Knöll opublikowała naprawdę gorące zdjęcie.

Ivana Knöll na gorącym zdjęciu. Tak dziękuje fanom i prezentuje swoje wdzięki

Ivana Knöll doskonale wiedziała, co robi pojawiając się w niezwykle skąpej stylizacji na piłkarskich trybunach. Jej zdjęcia zalały internet, a ona cieszyła się z rosnącej sławy.

Teraz, gdy zdobyła aż 3 miliony obserwujących jej profil w mediach społecznościowych, postanowiła podziękować fanom za zaangażowanie, a nowych powitać pikantnym zdjęciem. Rosnąca gwiazda opublikowała fotografię, na której prezentuje niezwykle zgrabną sylwetkę, siedząc na pustyni w bikini.

"Kochani! 3 miliony to prawie to prawie populacja mojego kraju! Dziękuję Wam bardzo, kocham Was" - napisała zachwycona ilością obserwatorów Ivana Knöll. Czyżby przed modelką światowa sława stała otworem? Wiele na to wskazuje!

