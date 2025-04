„Bykowe” to potoczne, nieformalne określenie dla pomysłów, które zakładają wyższe podatki lub zmniejszenie ulg podatkowych dla osób bezdzietnych, które świadomie wybierają życie bez dzieci. Miałoby nie obejmować to rodziców po stracie dziecka lub osób bezpłodnych. Choć termin ten nie odnosi się do żadnej formalnej regulacji, staje się coraz częściej częścią debaty publicznej, zwłaszcza w kontekście polityki demograficznej. Wzrost liczby osób, które decydują się nie mieć potomstwa, stał się powodem do dyskusji na temat tego, w jaki sposób system podatkowy i państwowe ulgi mogą wpływać na decyzje o posiadaniu dzieci. Propozycje związane z „bykowym” mają na celu motywowanie obywateli do zakładania rodzin, a ich zwolennicy sugerują, że osoby bezdzietne powinny ponosić większe obciążenia finansowe, ponieważ nie przyczyniają się do demograficznego rozwoju kraju, co z kolei odbija się na stabilności systemu emerytalnego i innych świadczeń społecznych.