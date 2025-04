Pokaz specjalny spektaklu "Nadzieja" w reżyserii Anny Muchy zgromadził tłum gości z pierwszych stron gazet. Wśród nich znalazła się Katarzyna Cichopek , która pojawiła się u boku swojego partnera, Macieja Kurzajewskiego . Para pozowała fotoreporterom z uśmiechami, ale to właśnie ona - i jej zachwycający look - skradła całe show. Stylizacja aktorki była jednym z najmocniejszych punktów wieczoru i z miejsca trafiła na listę najlepiej ubranych gości tego wydarzenia.

Stylizacja była spójna i niezwykle nowoczesna - biel od stóp do głów to odważny wybór, ale też doskonały sposób, by wyróżnić się na tle klasycznych "małych czarnych". To dowód na to, że klasyka w nowym wydaniu wciąż robi wrażenie.