Gwiazdy Joanna Racewicz zaapelowała w ważnej sprawie. Fani odpowiedzieli Izabela Macudzińska popularność zawdzięcza udziałowi w programie "Królowe Życia". Pojawiała się w nim wraz z mężem, a rodzicom na ekranie czasami towarzyszyła córka Eliza. Produkcja już się zakończyła, ale Iza Macudzińska nadal prężnie rozwija karierę.

Celebrytka przede wszystkim nie może narzekać na brak zainteresowania w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 546 tys. osób. Nic dziwnego, że posty pojawiają się regularnie. Izabela Macudzińska publikuje zdjęcia z wakacji, domowego zacisza oraz pracy. Nie brakuje tam również kadrów ze spontanicznych sesji zdjęciowych dokładnie ukazujących jej stylizacje.

Izabela Macudzińska postawiła na czerń i odsłoniła brzuch

Izabela Macudzińska należy do grona aktywnych użytkowników mediów społecznościowych, a tym razem na jej profilu pojawiło się zdjęcie w czarnym komplecie składającym się z obcisłych spodni i krótkiego topu. Outfit dokładnie podkreślił figurę oraz odsłonił płaski brzuch.

Pod najnowszym postem nie zabrakło również opisu. Izabela Macudzińska odniosła się do stawianych przed sobą celów oraz chwil zwątpienia. Dodała, że wówczas może liczyć na wsparcie bliskich osób. "Bycie silną osobą nie zawsze jest łatwe... Każdego dnia stawiam sobie jakieś cele. Stawiam sama sobie wysoko poprzeczki, które chce przeskoczyć. Czasem zajmuje to mało czasu, ale czasami też ta droga jest dłuższa i nie zawsze usłana różami, ale nigdy się nie poddaje. Nie raz pojawiają się łzy, one mnie mobilizują, mówią nie poddawaj się, kto jak nie ty da rade [...]" - napisała.

Internauci nie zwlekali z reakcjami. Post spotkał się z odzewem z ich strony, a w komentarzach nie szczędzili miłych słów. "Świetnie napisane", "Piękne słowa", "Piękna i cudowna" - czytamy na Instagramie.

