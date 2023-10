Spis treści: 01 Danuta Martyniuk już tak nie wygląda. Spektakularna metamorfoza żony Zenka

02 Danuta Martyniuk: "Czuję się z siebie dumna"

- Skąd przyszła motywacja? Czytałam nieprzychylne komentarze. Czytałam, że jestem za gruba, że wyglądam jak mama Zenka. To mnie zmotywowało. Pomyślałam: o nie! Muszę coś zmienić - wyznała w ubiegłym roku w "Pytaniu na śniadanie" Danuta Martyniuk.

W ostatnim czasie żona króla disco polo schudła prawie 20 kilogramów, zdecydowała się też na operację nosa i lifting twarzy.

Zobacz też: Danutę Martyniuk czeka kolejna operacja. "To poważny zabieg, który wymaga przygotowania"

Reklama

Danuta Martyniuk już tak nie wygląda. Spektakularna metamorfoza żony Zenka

Zdjęcie Danuta Martyniuk schudła niemal 20 kilogramów / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Zenek Martyniuk od wielu lat cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością. W centrum zainteresowania znajduje się również jego żona Danuta. W ostatnim czasie ukochana gwiazdora znajduje się pod lupą ze względu na spektakularną metamorfozę. Najpierw głośno było o utracie kilogramów. W jednym z wywiadów Martyniuk wyznała, że to efekt zmiany nawyków żywieniowych, ograniczenia słodyczy i wprowadzenia do swojego życia aktywności fizycznej.

W "Pytaniu na śniadanie" zdradziła, że przestała jeść słodycze, słodkie bułki i jasne pieczywo. Zaczęła też jeździć na rowerze i odwiedzać gabinety kosmetologiczne. Na efekty nie musiała długo czekać - doszło do tego, że musiała wymienić całą swoją garderobę. Przyznała, że jest zadowolona z tego, że może nosić mniejsze rozmiary.

- Nosiłam L-ki i M-ki, a teraz S-ki, a czasami nawet XS-ki - powiedziała żona Zenka Martyniuka. Teraz w jej szafie królują sukienki, garnitury i garsonki.

Zobacz też: Danuta Martyniuk wciąż chudnie. Kreacja podkreśliła odmienioną sylwetkę

Danuta Martyniuk: "Czuję się z siebie dumna"

W "Pytaniu na śniadanie" wyznała, że obecnie czuje się z siebie dumna. - Lubię rano wstać, umalować się, gdzieś wyjść. Wcześniej najczęściej siedziałam w dresie w domu. Teraz rozpiera mnie energia - zdradziła.

Zdrowy styl życia to nie wszystko. Martyniuk zrobiła sobie operację plastyczną nosa. Zdecydowała się na nią ze względów zdrowotnych: chodziło o wyprostowanie przegrody nosowej. Później, w rozmowie ze "Światem Gwiazd" wyznała, że planuje lifting twarzy.

- Na początku września czeka mnie operacyjny lifting twarzy. To poważny zabieg, który wymaga przygotowania, by potem człowiek mógł szybko wrócić do formy, jako wykwalifikowana pielęgniarka wiem, jakie to ważne - powiedziała Danuta Martyniuk.

Żona Zenka zdecydowała się również na zmianę fryzury. 56-latka przez długi czas miała ciemne włosy, teraz postanowiła przefarbować się na blond. Tak teraz wygląda!

Zobacz też: Jak schudła Danuta Martyniuk? W jej diecie pojawił się kisiel z siemienia lnianego

Zdjęcie Danuta Martyniuk przeszła sporą metamorfozę / Podlewski / AKPA

***