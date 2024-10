Choć niekiedy pojawiają się w mediach krótkie nagrania, czy zdjęcia z ich rodzinnego domu, to małżonkowie bardzo chronią prywatność swoją i dzieci. Czasem jednak zdarzy się, że rąbek tajemnicy zostanie uchylony. Tym razem niespodziewanie zrobił to młodszy brat księżnej Kate, James Middleton.

Na początku października brat księżnej Walii opisał, jak wygląda jego typowy weekendowy dzień w kolumnie "My Saturday" w gazecie "The Telegraph". Powiedział on, że jego wolny czas spędza z rodziną i ujawnił typowy sposób, w jaki on i jego żona Alizée Thevenet spotykają się z siostrami i wszystkimi ich dziećmi w domu ich rodziców, Carole i Michaela Middletonów.