Jan Komasa boi się o rodzinę

Jan Komasa to obecnie jedno z najgłośniejszych nazwisk w polskim kinie. Jego "Boże ciało" było nominowane do Oscara w kategorii: najlepszy film nieanglojęzyczny.

"Sala samobójców. Hejter" to najnowsze dzieło Jana Komasy. Produkcja podejmuje istotny współcześnie problem cyberprzemocy.



Tomek (Maciej Musiałowski) za pomocą dostępu do najnowszych technologii inwigilacyjnych planuje zemstę na rodzicach swojej przyjaciółki Gabi (Vanessa Aleksander).



Jego oparty na internetowej nienawiści plan szybko przekłada się na rzeczywisty świat, a przez pozornie anonimowe czyny zaczynają cierpieć prawdziwi ludzie.



"Hejter" jest mroczną kontynuacją głośnej "Sali samobójców" z 2011 roku.



- Drżę nad światem, który zostawiam dzieciom. Boję się o rodzinę, cały czas mam wrażenie, że coś się stanie - powiedział reżyser.



