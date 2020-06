Jedna z najtrudniejszych scen Adamczyka: Grał nago i mówił po niemiecku

Znany aktor był w niedzielę gościem Rafała Zawieruchy w jego instagramowym programie "Zawierucha filmowa". Panowie rozmawiali m.in. o odważnych scenach erotycznych w filmie "Sztuka kochania", w którym Adamczyk wcielił się w Stanisława Wisłockiego, męża Michaliny Wisłockiej. Okazało się, że w scenach wymagających zrzucenia ubrań miał aktora zastąpić dubler, ale nie zjawił się na planie.

Adamczyk w rozmowie z Zawieruchą opowiedział o tym, że w "Sztuce kochania" zagrał jedną z najtrudniejszych scen w swojej karierze. Chodzi o scenę pierwszego spotkania Michaliny Wisłockiej i Stanisława Wisłockiego.



- To był bardzo stresujący dzień, kiedy stałem nago przed dziewczynami, przed całą ekipą i jeszcze musiałem mówić po niemiecku, w języku, którego nie znam - powiedział aktor.



Zdradził też, że początkowe ustalenia były inne - we wszystkich scenach erotycznych miał zastępować go dubler. - Tymczasem dubler poprzedniego dnia zrezygnował, bo mu dziewczyna nie pozwoliła pójść na plan - zdradził Adamczyk. - Zostałem postawiony przed faktem, zadzwoniono do mnie i zapytano, czy się zdecyduję. No cóż, trzeba było.



Nakręcony w 2017 roku film "Sztuka kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej opowiada historię życia Michaliny Wisłockiej, lekarki i autorki słynnego poradnika o tym samym tytule, który zapoczątkował w Polsce rewolucję seksualną. Od kwietnia dostępny jest na platformie Netflix.

