Wiosna to tradycyjnie czas rodzinnych spotkań - sezon wesel, komunii i chrzcin ruszył pełną parą. Ale w 2025 roku nie wszystkim jest do świętowania. Z najnowszego badania IBRiS wynika, że aż 40 proc. Polaków planuje odmówić zaproszenia na wesele. Co trzeci nie pojawi się również na komunii czy chrzcie. Powód? Rosnące koszty życia, które zmuszają do bolesnych wyborów.