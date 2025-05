Nowe, zakrojone na szeroką skalę badania z Baylor University i University of Texas pokazują bowiem coś niezwykle ciekawego - już u osób po pięćdziesiątce regularne korzystanie z technologii może nie tylko nie szkodzić, ale wręcz chronić przed upośledzeniem funkcji poznawczych!

Smartfon to nie tylko ekran - to wyzwanie dla mózgu

Oznacza to m.in.:

Wielu z nas traktuje technologię jako coś "łatwego", niemal bezmyślnego, jak zerowy wysiłek dla mózgu. Ale dla osób, które nie miały wcześniej dostępu do tak wielu różnych technologii cyfrowych, kontakt z nimi to zupełnie inny poziom trudności.

Zdaniem autorów badania to nie sama obecność technologii działa na korzyść mózgu, ale nauka jej obsługi, rozwiązywanie napotkanych trudności i przełamywanie frustracji i braku wiedzy w różnych obszarach. To cyfrowy trening poznawczy - często trudny, ale niezwykle wartościowy.

Technologie cyfrowe mogą pełnić ochronną rolę dla starzejącego się mózgu, stymulując go do działania, nauki i adaptacji

Zamiast mówić o cyfrowej demencji, naukowcy proponują inne pojęcie: technologiczną rezerwę poznawczą. Co to znaczy?

To rodzaj bufora bezpieczeństwa - jeśli mózg regularnie doświadcza różnych nowych wyzwań, ćwiczy się i adaptuje, może dłużej opierać się naturalnym procesom starzenia.

Technologia działa tu podobnie jak nauka języków, gra na instrumencie czy rozwiązywanie krzyżówek. Z tą różnicą, że często daje realne efekty tu i teraz, pomocne na co dzień, np. większy kontakt z bliskimi, pomoc w codziennym funkcjonowaniu, większą samodzielność.

Ale technologia to nie tylko gimnastyka dla mózgu. To też lekarstwo na samotność, czyli jeden z głównych czynników przyspieszających rozwój demencji . Wideorozmowy, wiadomości głosowe, przesyłanie zdjęć, wspólne oglądanie filmów czy słuchanie muzyki online - dziś dystans fizyczny można skrócić jednym kliknięciem.

Dziadkowie i wnuki mogą utrzymywać kontakt codziennie, mimo że dzielą ich setki kilometrów. A taka cyfrowa bliskość to nie tylko radość - to realne wsparcie dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego, które bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie mózgu.

Nawet jeśli zauważamy problemy z pamięcią i koncentracją u naszych rodziców czy dziadków, to wcale nie oznacza, że jest już za późno na zakup smartfona. Wręcz przeciwnie, pozwoli im to na pewne zachowanie niezależności.

Przypomnienia o lekach, kalendarz z wpisanymi wizytami u lekarza, nawigacja GPS, bankowość online - to wszystko ułatwi planowanie dnia i przełoży się na poczucie bezpieczeństwa i kontroli.

Początkowo, nauka korzystania ze smartfona może być dla seniora wyzwaniem, jednak warto poświęcić na to trochę czasu - efekty mogą być zaskakujące

Początkowo, nauka korzystania ze smartfona może być dla seniora wyzwaniem, jednak warto poświęcić na to trochę czasu - efekty mogą być zaskakujące 123RF/PICSEL

Co możemy zrobić? Pomóc, ale nie wyręczać

Proces ten może być powolny, frustrujący, pełen prób i błędów. Ale każda nowa umiejętność to kolejny krok w stronę lepszej jakości życia - i silniejszego mózgu.

Źródło: Benge J. F., Scullin M. K. "A meta-analysis of technology use and cognitive aging" Nature Human Behaviour 04.2025