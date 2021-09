Jennifer Lopez i Ben Affleck na 78. Festiwalu filmowym w Wenecji. Cieszą się sobą

Jennifer Lopez i Ben Affleck są nierozłączni podczas 78. Festiwalu filmowego w Wenecji

78. Festiwal filmowy w Wenecji odbywa się w 2021 roku od środy 1 września do soboty 11 września na malowniczej wyspie Lido, która oddziela Lagunę Wenecką i Adriatyk.

Biorą w nim udział największe gwiazdy Hollywood, w tym Ben Affleck i jego piękna partnerka Jennifer Lopez, z którą aktor niespodziewanie zszedł się po blisko 20 latach.

Od czasu, gdy najgorętsza para show-biznesu potwierdziła oficjalnie swój wielki powrót, fani z utęsknieniem wyczekują nowych wiadomości na ich temat.

Ben Affleck i Jennifer Lopez poznali się w 2002 roku, a rok później zaczęli intensywnie rozwijać swoją znajomość i wkrótce potem ogłosili zaręczyny.

Znany aktor oświadczył się wtedy ukochanej, jednak do ślubu ostatecznie nie doszło, a "Bennifer" przestała istnieć aż do tego roku, kiedy to, ku zaskoczeniu fanów, znów się do siebie zbliżyli.

Zdjęcie Ben Affleck, jak przystało na gentelmana, pomógł J. Lo wejść na łódź / BACKGRID / East News

Zdjęcie J. Lo była w świetnym nastroju. Widać, że czas spędzony z Benem Affleckiem to dla niej przyjemność / BACKGRID / East News

Od tego czasu są praktycznie nierozłączni. Spędzają razem każdą wolną chwilę, a dziennikarze wciąż spekulują, że para planuje ślub. Ponoć Ben Affleck został nawet przyłapany przez fotoreporterów na wybieraniu pierścionka zaręczynowego.

Jennifer Lopez i Ben Affleck są najlepszym przykładem na to, że "stara miłość nie rdzewieje". Podczas Festiwalu filmowego w Wenecji nie rozstawali sie na krok, a każdą wolną chwilę wypełniali wspólnymi aktywnościami.





Nie szczędzili sobie czułych gestów. Aktor, jak przystało na gentelmana, podał dłoń swojej partnerce, aby mogła bezpiecznie wejść na łódź, a potem, podczas rejsu J. Lo i jej chłopak czule się obejmowali i wciąż się do siebie uśmiechali.





Zdjęcie Na 78. Festiwal filmowy w Wenecji przybyło wiele sław, jednak parą, która przeciąga największą uwagę fotoreporterów jest duet: Jennifer Lopez i Ben Affleck / BACKGRID / East News

Spacerując po mieście, nie odrywali od siebie rąk. Ich dłonie były splecione tak, jakby bali się choć na chwilę od siebie oderwać.



Jak widać, miłość w związku Jennifer Lopez i Bena Afflecka wciąż kwitnie!



