Jennifer Lopez postawiła na elegancką stylizację. Tak wyglądała na after party MET Gali

1 maja odbyła się MET Gala 2023, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie mody. Co roku przyciąga gwiazdy w kreacjach dopasowanych do motywu przewodniego. Jennifer Lopez zachwyciła stylizacją nie tylko na schodach Metropolitan Museum of Art, ale także na after party. Spójrzcie na te zdjęcia!

Zdjęcie Jennifer Lopez na MET Gali pojawiła się w spektakularnej sukience w kolorach czerni i perłowego różu / Sean Zanni / Contributor / Getty Images