Dodaj do truskawek i jedz zamiast deseru. Na jelita działa jak balsam

Natalia Jabłońska

Sezon na truskawki powoli dobiega końca. Warto więc jak najczęściej korzystać z ich dobroczynnych właściwości. Dobrym pomysłem jest też mrożenie tych owoców, by przez cały rok można jeść pyszne i zdrowe desery. Jeden z nich działa jak balsam na jelita. Do truskawek wystarczy dodać jeden składnik, by wzmocnić układ pokarmowy i przygotować zdrowy zamiennik słodyczy.