Lew będzie dbać tylko o własne przyjemności

Lew stawia siebie w centrum uwagi. Podczas wakacji ten charyzmatyczny znak zodiaku będzie dążył do tego, by każdy dzień kręcił się wokół jego potrzeb i pragnień. Lwy uwielbiają luksus, prestiżowe miejsca i sytuacje, w których mogą błyszczeć. Niestety, ta tendencja może prowadzić do konfliktów z bardziej wrażliwymi znakami.

Empatyczny i troskliwy Rak będzie czuł się zlekceważony przez egocentryczne podejście Lwa. Marzy on o spokojnych chwilach na plaży z książką. Natomiast Lew będzie naciskać na wizyty w najdroższych restauracjach i ekskluzywnych klubach. Ta różnica w podejściu do odpoczynku może doprowadzić do napięć już pierwszego dnia urlopu.

Podobnie problematyczne jest wakacyjne połączenie Lwa z Rybami. Te wrażliwe i duchowe istoty potrzebują podczas wakacji ciszy i spokoju, by naładować swoje baterie. Lew natomiast pragnie ciągłej aktywności i rozrywki.

Wspólne wakacje? Tylko nie z tym znakiem zodiaku 123RF/PICSEL

Panna zamęczy przywiązaniem do porządku

Panna słynie ze swojej potrzeby kontroli i perfekcjonizmu. Chce wszystko zaplanować z góry i ma szczegółowy harmonogram zwiedzania nowych miejsc.

Strzelec będzie czuć się jak w klatce z tak drobiazgowo zaplanowanym urlopem. Preferuje on improwizację i nie znosi sztywnych ram. Panna będzie nalegać na wcześniejszą rezerwację biletów, a Strzelec będzie chciał decydować na bieżąco, dokąd się wybrać. Konflikt może wybuchnąć już podczas pakowania walizek. Panna przygotuje listę niezbędnych rzeczy i wcześniej przygotuje bagaż. Natomiast Strzelec wrzuci do torby kilka podstawowych rzeczy i stwierdzi, że resztę kupi na miejscu.

Wspólne wakacje tych znaków zodiaku mogą zamienić się w ciągłe negocjacje i kompromisy. Ani Panna, ani Strzelec nie będą z w 100 proc. zadowolone z urlopu.

Z Bykiem nie licz na wakacyjny luz

Byk ma bardzo konkretne wyobrażenie o idealnych wakacjach. Preferuje komfort, spokój i przyjemności dla zmysłów. Nie lubi pośpiechu, nagłych zmian planów ani wyczerpujących aktywności.

Natomiast Baran chce zwiedzić jak najwięcej, doświadczyć wszystkiego i ciągle być w ruchu. Podczas gdy Byk będzie chciał spędzić cały dzień w SPA czy przy basenie, Baran będzie go przekonywać do ekstremalnej wspinaczki górskiej lub raftingu. Ich wakacyjne potrzeby są tak różne, że trudno znaleźć kompromis satysfakcjonujący obie strony.

Z kolei Koziorożec ma tendencję do traktowania odpoczynku jako okazji do produktywności. Może chcieć wykorzystać wakacje na naukę nowego języka, zwiedzanie z przewodnikiem lub udział w warsztatach rozwojowych. Byk natomiast traktuje wakacje jako czas całkowitego odcięcia się od obowiązków. Chce delektować się dobrym jedzeniem, wygodnym łóżkiem i spokojną atmosferą. Koziorożec może postrzegać takie podejście jako marnowanie czasu. Prawdopodobnie doprowadzi to do napięć i wzajemnego niezrozumienia.

Sprawdź swój horoskop dzienny od wróżki Airy

Masz apetyt na udane wakacje i odpoczynek w swoim stylu? Uważaj, z kim wybierasz się na urlop! Może okazać się, że twój wakacyjny towarzysz ma zupełnie inny sposób na regenerację i wypoczynek.

Co musisz wiedzieć przed wejściem na pokład? Tajniki podróży samolotem z ekspertką Air France-KLM INTERIA.PL