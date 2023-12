Spis treści: 01 Jennifer Lopez chwali się efektami treningów. Pokazała zgrabną sylwetkę

Jennifer Lopez przygotowuje się do nowych wyzwań, jakie czekają ją wraz z nadejściem 2024 roku. Najważniejszym będzie z pewnością wielki muzyczny powrót. Jej nowy album "This Is Me... Now" ukaże się 16 lutego, a nieco wcześniej, bo 10 stycznia - planowana jest premiera pierwszego singla "Can’t get enough".

Gwiazda przygotowała dla swoich fanów jeszcze jedną niespodziankę - wraz z premierą płyty na platformie Amazon Prime Video zostanie udostępniony krótkometrażowy film, do którego Lopez napisała scenariusz wspólnie z mężem Benem Affleckiem i Mattem Waltonem.

Przygotowania do premiery zapewne pochłaniają Jennifer mnóstwo czasu. Gwiazda dba jednak o to, by w ferworze obowiązków, zadbać też o regularną aktywność fizyczną.

Jennifer Lopez chwali się efektami treningów. Pokazała zgrabną sylwetkę

Zdjęcie Jennifer Lopez po wyjściu z siłowni / Backgrid/East News / East News

Lopez po raz kolejny została przyłapana przez fotoreporterów po wyjściu z siłowni w Los Angeles. Gwiazda miała na sobie podkreślającą sylwetkę sportową stylizację.

Piosenkarka zaprezentowała się w ciemnych, połyskujących leginsach i związanym na wysokości talii T-shircie oversize. Dopasowany zestaw podkreślił zgrabną figurę gwiazdy. Lopez uzupełniła ją białymi sneakersami, czarną torebką niewielkich rozmiarów i okularami przeciwsłonecznymi.

Jennifer Lopez i sekrety jej formy

54-letnia Jennifer Lopez zachwyca zgrabną sylwetką. Gwiazda w rozmowie z "UsWeekly" zdradziła jakiś czas temu, że to efekt aktywności fizycznej. Piosenkarka często wstaje przed piątą rano, aby wykonać swój trening. Łączy różne aktywności takie jak boks, trening siłowy czy bieganie. Nie będzie tajemnicą, jeśli napiszemy, że ważny jest dla niej również taniec. Gwiazda stawia na regularne treningi, dlatego ćwiczy od 4 do 5 razy w tygodniu.

Oprócz tego Lopez zwraca uwagę na to, co je każdego dnia. Piosenkarka prowadzi zdrowy styl życia, a dlatego w codziennej diecie unika przetworzonej żywności i niezdrowych przekąsek. Co znajdziemy w menu Jennifer? Szpinak, jarmuż, ziemniaki, komosą ryżową, truskawki, maliny, jagody, jogurty, owsiankę, ryby, białka jaj, mięso z indyka czy wołowina. Artystka każdego dnia wypija siedem szklanek wody.

Jennifer Lopez: kariera

Do tej pory Lopez ma na swoim koncie osiem albumów, z których pochodzą hity takie jak "Jenny from the Block", "On the floor", "Papi", "Waiting for tonight", "Love don’t cost a thing" czy "Play". Od debiutu artystki na rynku muzycznym minęło ponad 20 lat, a gwiazda nadal jest w czołówce najpopularniejszych piosenkarek na świecie.

W 2022 roku na Netflixie ukazał się dokument "Jennifer Lopez: Halftime" opowiadający o karierze wokalistki i przygotowaniach do występu podczas finału Super Bowl.

Lopez jest aktywna na Instagramie, gdzie obserwuje ją 253 mln osób. Na profilu regularnie publikuje nowe zdjęcia dokumentujące jej życie zawodowe i prywatne. Gwiazda lubi prezentować rozmaite stylizacje i pokazywać, jak spędza czas wolny.

